OM ‍: Balerdi pourrisseur de match, l'ASSE accuse

Par Claude Dautel

Réduit à dix au bout de 20 minutes, l'ASSE n'a pas pesé face à l'OM. S'il ne conteste pas la qualification marseillaise, l'entraîneur des Verts est agacé du comportement de Leonardo Balerdi.

L'Olympique de Marseille n'a pas eu à forcer son talent pour éliminer l'AS Saint-Etienne ce dimanche à Geoffroy-Guichard. Mais l'équipe de Roberto De Zerbi a attendu d'évoluer à 11 contre 10 pour débloquer la situation, et ensuite balayer une très faible équipe stéphanoise. En effet, Ibrahim Sissoko a vu rouge après un coup de coude stupide sur Leonardo Balerdi, suite à une embrouille avec le capitaine de l'OM. Et forcément, cela a totalement changé la donne, d'autant que les Verts n'avaient pas besoin de cela. Du côté de l'ASSE, tout en regrettant l'attitude de l'attaquant international malien, l'entraîneur intérimaire stéphanois regrettait que ce dernier se soit fait piéger par Leonardo Balerdi, dont Laurent Huard pense qu'il a l'habitude de pourrir les matchs. S'il ne dédouane pas Sissoko, le coach des Verts est agacé par le capitaine de l'OM.

🟥 21e : Pour un geste dans un duel, Ibrahim Sissoko est expulsé...



💚 0-0 🟠 #ASSEOM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 22, 2024

« Avant le match, j’avais dit que la marche était haute. Avec les faits de jeu, elle était encore plus haute. Cette expulsion de Sissoko (21e), on ne va pas s'étaler dessus parce qu'il n'y a pas la VAR, on le sait. Mais ce qui m’embête, c'est qu’on tombe dans ce jeu-là alors qu'on était prévenu et puis on commence à connaitre ce joueur-là. Comme par hasard, ça tombe sur Balerdi. Sissoko s’est excusé dans le vestiaire. Il a compris l'ampleur de son geste, de son erreur. Il a dit qu’il n’avait pas à faire ça. ll est tombé dans le piège, c’est fait, on ne va pas s’étaler là-dessus », a confié Laurent Huard, qui n'est pas le premier à juger que Leonardo Balerdi est trop souvent dans le rôle du méchant quand il joue contre des clubs moins forts que l'Olympique de Marseille.