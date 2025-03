ASSE ‍: Roland Romeyer a frôlé la mort

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Ancien propriétaire de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer n'a pas bien vécu son départ des Verts. Victime d'un infarctus, il a clairement eu du mal à couper le cordon avec l'ASSE.

C'est un chagrin d'amour et il a failli coûter très cher à Roland Romeyer, l'ancien co-propriétaire emblématique de Saint-Etienne. Souvent critiqué par certains supporters, malgré son dévouement et ses investissements financiers pour éviter bien des soucis aux Verts, celui qui a dirigé au quotidien l'ASSE entre 2006 et 2024 a compris que dans l'intérêt de son club, il valait mieux accepter d'accepter l'offre de Kilmer Sports Ventures, l'officialisation de la vente de Sainté se faisant au lendemain du retour du club en Ligue 1. Mais forcément, à 79 ans, Roland Romeyer a ensuite fait face à la réalité d'une retraite peu être dorée, mais loin de sa passion de toujours, les Verts. Dans Le Parisien, on apprend que quelques semaines après la cession de ses parts, l'ancien dirigeant stéphanois a été victime d'un grave infarctus et que c'est sa fille, Cécile, cardiologue, qui l'a opéré quelques jours plus tard, après un séjour en soins intensifs.

Les nouveaux dirigeants de l'ASSE ne veulent plus le voir

« Je suis passé tout près de la mort », a reconnu Roland Romeyer après ce gros pépin de santé. Mais même si cela le chagrine forcément, il vient toujours voir l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, même si les nouveaux propriétaires l'ont clairement prévenu qu'ils ne voulaient plus le voir au bord des terrains de l'Etrat à l'entraînement ou à proximité des vestiaires stéphanois. « Mais Romeyer ne veut pas s’exprimer publiquement. Pas envie, au fond, de s’épancher sur une situation qui le mine (...) Au fond de lui, il n’est pas heureux d’avoir lâché les rênes du club même s’il sait que c’était inéluctable. Qu’il n’avait plus ni les moyens ni l’énergie de s’accrocher. Mais, désormais débarrassé des insultes des ultras et des moqueries sur les réseaux sociaux, il se redécouvre aimé par les supporters. Et cela suffit à faire battre son cœur », explique le quotidien francilien à la veille du match entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain auquel il assistera évidemment.