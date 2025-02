L'ASSE a creusé sa tombe au mercato

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a coulé à Marseille samedi après-midi (5-1), la faute à une défense trop tendre pour la Ligue 1 et qui n’a pas été renforcée lors du mercato hivernal par les dirigeants stéphanois, dont les choix interrogent.

L’heure est à l’inquiétude à Saint-Etienne, et la lourde défaite infligée samedi après-midi par l’Olympique de Marseille au Vélodrome n’arrange rien. Malgré la nomination d’un entraîneur au projet de jeu emballant en la personne d’Eirik Horneland, les Verts continuent de glisser au classement. 16e ce dimanche avant les matchs du Havre et de Montpellier, le club stéphanois est en grand danger. Et les critiques des supporters ne se dirigent pas principalement vers les joueurs, ni vers l’entraîneur mais bien vers la direction ces derniers temps. Il faut dire que le mercato hivernal n’a pas tenu ses promesses avec seulement deux recrues, Cardona et Bernauer.

L'ASSE fonce en Ligue 2, la stat désastreuse https://t.co/1RS2lmv8Rc — Foot01.com (@Foot01_com) February 15, 2025

Un bien maigre bilan pour une équipe ayant tant besoin de renforts dans la course pour le maintien comme le souligne sur son compte X l’observateur David Gluzman. « Ne pas avoir à minima recruté 2 latéraux à St E cet hiver est inexplicable à la lumière de la surface financière de l’actionnaire dans une saison où tu peux aisément laisser 2 équipes derrière. Petrot, Cornut, Appiah, Maçon c’est dramatique » estime le contributeur à la Revue de l’After Foot. Un constat partagé par Bernard Lions, correspondant de L’Equipe à Saint-Etienne, dans les colonnes du quotidien national.

L'ASSE a une défense terrifiante

« En totalisant cinquante buts encaissés, elle traîne la pire défense de Ligue 1 et une différence de buts de - 30 ! Une première pour les Verts depuis la saison 1946-1947 » souligne notre confrère. Autant dire qu’en cas de relégation à la fin de la saison, Kilmer Sports regrettera certainement de ne pas avoir investi un peu plus massivement, l’été dernier mais surtout cet hiver, afin de renforcer l’équipe et notamment la défense. Et c’est tout un nouveau projet qui vacillerait si l’ASSE retombait dans l’anti-chambre du football français en deuxième division.