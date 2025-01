ASSE ‍: Le mercato tourne au fiasco, 4 joueurs bloquent tout

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne veut passer la seconde sur le marché des transferts hivernal. Mais qui dit arrivées dit aussi départs, et certains ont du mal à se concrétiser.

L'AS Saint-Etienne montre de belles choses en ce début d'année 2025. Les Stéphanois comptent bien continuer leur belle dynamique afin d'assurer le plus vite possible leur maintien en Ligue 1. Il reste beaucoup de chemin pour y parvenir et ce marché des transferts hivernal est très important pour se renforcer mais aussi faire partir les indésirables. Problème, tout ne se passe pas forcément comme prévu pour l'AS Saint-Etienne, qui va devoir faire preuve de patience.

Un mercato au ralenti pour l'ASSE, ce n'est pas rassurant

Ces dernières heures, Peuple Vert indique en effet que quatre joueurs commencent à poser problème chez les Verts : Thomas Monconduit, Lamine Fomba, Anthony Briançon et Florian Tardieu. La raison ? Le fait que ces joueurs n'ont pas les propositions attendues pour partir. De quoi agacer en interne la direction stéphanoise, qui veut que les choses se décantent pour pouvoir recruter et les remplacer. Si quelques clubs se sont manifestés pour récupérer les joueurs cités ci-dessus, le problème provient du fait qu'ils ne sont pas chauds pour quitter le navire. Pour rappel, l'ASSE n'a pour le moment annoncé la venue d'aucun joueur au mois de janvier. Le nouvel entraineur du club du Forez, Eirik Horneland, sait en revanche que son effectif a cruellement besoin d'être renforcé. Il reste pas mal de jours pour trouver les solutions. La grande priorité de Saint-Etienne cet hiver est de faire signer un défenseur central droitier. Les défenseurs Sadibou Sané (FC Metz) et Adilson Malanda (Charlotte) ont été contactés. En attaque, c'est Irvin Cardona qui est ciblé, et les Verts ont bon espoir de faire revenir l'actuel attaquant d'Ausgbourg d'ici le 31 janvier.