ASSE ‍: Une surprise de taille à 3 millions en attaque ‍?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Malgré le très bon match réalisé par Lucas Stassin contre Reims samedi, l’ASSE est toujours intéressée par le recrutement d’un attaquant lors du mercato. Un ancien de la Ligue 1 est ciblé.

Eirik Horneland a fait une très grosse impression pour sa première sur le banc de l’AS Saint-Etienne avec une victoire pleine de panache contre Reims ce week-end. Un grand bol d’air frais pour les Verts, mais cette victoire ne doit pas faire oublier les manques de l’effectif et la nécessité de recruter à plusieurs postes durant le mercato hivernal. Un renfort en attaque est notamment souhaité par l’entraîneur norvégien car même si Lucas Stassin a brillé contre Reims, l’idée de l’ASSE est de lui adjoindre un second attaquant afin de le concurrencer ou de l’épauler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Augsburg (@fcaugsburg1907)

Et selon les informations du site Jeunes Footeux, les dirigeants de Saint-Etienne explorent actuellement la piste d’un ancien de la Ligue 1. Parti libre à Augsbourg après quatre ans à Brest, Steve Mounié ne marque pas les esprits en Bundesliga. Utilisé à dix reprises en championnat, le plus souvent comme remplaçant, il n’a toujours pas inscrit le moindre but. Le joueur de 30 ans est donc ouvert à un départ et un retour en Ligue 1 est sur la table.

L'ASSE défie Angers pour Steve Mounié

Comme indiqué par Foot Mercato, Angers est sur les rangs pour le faire revenir, mais ce grand attaquant d’1m89, très à l’aise dans le jeu aérien, susciterait donc également la convoitise de l’ASSE. Une piste séduisante pour le club stéphanois, qui a de gros doutes quant au niveau d’Ibrahim Sissoko en Ligue 1. La question est maintenant de savoir si pour Steve Mounié, il s’agirait d’un prêt ou d’un transfert et dans ce cas, à quel niveau de prix. Car après avoir lâché 25 millions d’euros l’été dernier, les dirigeants stéphanois risquent de se montrer plus prudents au mois de janvier. L’idée est de renforcer l’équipe sans consentir de gros investissements afin de garder une belle enveloppe pour le prochain mercato estival.