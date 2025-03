ASSE ‍: Les Ultras promettent du sport au ministre

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le ministère de l’Intérieur est prêt à frapper fort, puisque plusieurs associations de supporters risquent la dissolution. Du côté de Geoffroy-Guichard, les Magic Fans et les Green Angels risquent de purement et simplement disparaître.

Le Peuple Vert est en ébullition depuis quelques heures, car Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, a décidé de mettre fin aux activités de différents groupes de fans. Et du côté de Saint-Germain, les Magic Fans et les Green Angels savent désormais qu'une dissolution est dans l'air et que leur avenir est salement menacé à courte échéance. Et pour se faire entendre, les deux associations appellent l'ensemble des supporters de l'AS Saint-Etienne à faire corps pour s'opposer à cette décision brutale qui risque d'impacter l'ASSE en pleine lutte pour le maintien. Dans un long communiqué, les deux groupes d'Ultras, qui font les belles heures du Chaudron, promettent qu'ils ne se laisseront pas faire.

LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS ! pic.twitter.com/mTc8nmjDA4 — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) March 8, 2025

« Dans quelques semaines, nos deux groupes n'auront peut-être plus la possibilité d'afficher leurs noms et leurs logos en tribune. Nous ne disposerons peut-être plus de moyens collectifs de déplacement et ne pourrons plus animer Geoffroy-Guichard et les parcages visiteurs comme c'est le cas depuis plus de 33 ans. Il ne fait aucun doute que ces dissolutions vont entraîner des conséquences désastreuses sur nos tribunes, tout en étant contre-productives en termes de sécurité et de gestion des foules (...) Pour lutter efficacement contre le hooliganisme, ne serait-il pas plus pertinent de dissoudre des groupes ouvertement revendiqués comme tels, plutôt que des groupes structurés, organisés, avec des interlocuteurs connus et respectés ? La France n'a-t-elle pas de problèmes plus importants que les Magic Fans, les Green Angels visés par ces procédures de dissolution ? Cette décision n'est que politique. Elle intervient à l'issue d'une entreprise de communication politique, guère subtile, mais particulièrement fallacieuse (...) Nos deux groupes sont le ciment de notre forteresse commune, où se déchaînent toutes les deux semaines, l'amour, la passion, les joies, les pleurs et bien souvent les déceptions. Défendre nos deux entités, c'est défendre ce qui nous rend fiers lorsque nous pénétrons dans le Chaudron. Nous appelons donc le Peuple Vert à être réactif et présent quant aux informations et aux rendez-vous futurs qui seront communiqués par les Magic Fans et par les Green Angels. LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS ! », écrivent les Magic Fans et les Green Angers.