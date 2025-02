Un imposteur à l'ASSE, Romain Molina le dénonce

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’inquiétude règne à l’ASSE alors que les Verts, actuellement barragistes, ne se sont pas vraiment renforcés durant le mercato hivernal.

La nomination d’Eirik Horneland en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio a provoqué une vague d’optimisme à l’ASSE au mois de janvier. Il y a indiscutablement du mieux dans le jeu depuis la prise de fonctions du technicien norvégien, mais l’effectif reste très limité pour bien figurer en Ligue 1. La preuve, l’ASSE n’a gagné aucun de ses cinq derniers matchs de championnat et s’est de nouveau inclinée samedi soir sur sa pelouse face au Stade Rennais. Les supporters regrettent notamment l’attentisme de la direction lors du mercato hivernal avec seulement deux renforts malgré les nombreux manques identifiés au sein de l’effectif.

ASSE : Un consultant de Beinsports massacre les Verts https://t.co/q0sneHEwIf — Foot01.com (@Foot01_com) February 10, 2025

Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, le journaliste Romain Molina ne s’est pas gêné pour taper sur le board stéphanois et notamment sur le directeur sportif Loïc Perrin, qui en a pris pour son grade. « Loïc Perrin, légende du club, bravo pour sa carrière. C'est dur à dire, parce que beaucoup diront : "Oui, mais c’est la légende des Verts", et donc, nombreux sont ceux qui n’oseront pas émettre la moindre critique. Mais soyons réalistes : il est tout sauf un directeur sportif » a lâché le journaliste avant de poursuivre en enfonçant le clou au sujet de Loïc Perrin.

Romain Molina dézingue Loïc Perrin

« Tout le monde le sait dans le milieu du football français : les agents, les intermédiaires, les clubs... Il ne maîtrise pas vraiment les dossiers, ce n’est pas le plus grand bosseur à ce niveau-là, il n’a pas de réseau solide. Personne ne sait vraiment pourquoi il occupe ce poste. Mais comme c’est Loïc Perrin, il fallait lui trouver un poste » a analysé Romain Molina, sans aucune pitié avec un directeur sportif à présent dans l’oeil du cyclone chez les supporters. Quant à savoir s'il sera bientôt sous la menace de Kilmer Sport, on l’ignore encore et du côté du public stéphanois, on appréhende énormément cette fin de saison car une potentielle relégation serait terrible pour le nouveau projet de l’ASSE.