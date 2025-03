ASSE ‍: Les Ultras menacés, Riolo redoute le pire

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Dans le viseur du ministère de l’Intérieur, les Magic Fans et les Green Angels, les deux groupes de supporters principaux de l’AS Saint-Etienne, peuvent compter sur le soutien de Daniel Riolo.

Depuis plusieurs semaines, les autorités françaises sont en guerre ouverte avec les associations de supporters Ultras. De nombreux groupes sont visés par des menaces de dissolution définitive. Le problème étant, pour beaucoup d’acteurs du paysage footballistique français, que la réponse du gouvernement à la recrudescence de violence dans les stades ne semble pas être la plus pertinente. L’absence de dialogue avec les concernés est d’ailleurs fortement pointée du doigt. Une situation qui exaspère Daniel Riolo, lequel profite de la tribune qui lui est donnée chaque soir sur RMC pour apporter son soutien aux Magic Fans et aux Green Angels, les groupes majoritaires d'Ultras de Saint-Etienne.

« Je soutiens ces groupes de supporters »

ASSE : Conseil d'Etat et Cour européenne, avril sera chaud ! https://t.co/dpLiYetzui — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2025

« Je ne peux pas croire que les politiques qui poussent pour la dissolution s'obstinent et continuent dans cette voie. Je veux croire qu'ils vont se rendre compte qu'ils font fausse route. Là, on touche à des associations d'une taille importante. Malheureusement, j'ai peur que ça provoque le chaos et qu'on voit arriver de la violence. Les supporters vont finir par se dire que la seule option pour se faire entendre est celle-là. On est sur une décision forte prise sans aucun dialogue. Je soutiens encore une fois ces groupes de supporters. Je veux que les mecs qui foutent le bordel soient sévèrement réprimandés. Idem dans les associations. Je condamne le saccage et l'envahissement de pelouse des supporters de l'ASSE face à Auxerre. Là oui, tu peux sanctionner. Tu dois identifier les coupables, les leaders. Tu dois multiplier les interdictions de stade pour les responsables. Mais tu ne peux pas dire que tu dissous les associations de supporters du jour au lendemain sans raison », a scandé Daniel Riolo.

Le consultant est partisan des grosses sanctions individuelles plutôt qu’une dissolution totale des groupes de supporters. Un soutien qui fera plaisir aux supporters stéphanois.