Horneland envoie l'ASSE en L2, les anciens accusent

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Malgré les trois pris contre Montpellier, l'AS Saint-Etienne est toujours relégable avant de se déplacer ce dimanche à Lens. Pour d'anciens joueurs des Verts, Eirik Horneland se trompe de tactique et cela va coûter cher s'il ne change rien.

La commission de discipline de la LFP a mis fin une bonne fois pour toute au suspense concernant le sort du match MHSC-ASSE en donnant les trois points de la victoire à Saint-Etienne. De quoi permettre aux joueurs stéphanois de revenir à un point du barragiste, Le Havre. Mais, avant le match à Lens, certains anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne remettent en cause, dans L'Equipe, les choix stratégiques de l'entraîneur norvégien de l'ASSE, lequel ne semble pas réellement tenir compte de la valeur de son effectif en faisant des choix tactiques ambitieux et osés, mais qui ne collent pas à la réalité. Zoumana Camara et Jérôme Alonzo, Eirik Horneland fait fausse route et cela pourrait coûter cher au club de Kilmer Sports dans la course pour sauver sa place en Ligue 1.

L'ASSE doit vite rectifier le tir

Désormais consultant pour DAZN, après avoir quitté le PSG, Zoumana Camara regrette que l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne soit aveugle concernant les qualités réelles de son groupe. « Tes idées et convictions doivent être adaptables au contexte. Ce qu’il propose est intéressant au début, mais cela ne ramène pas beaucoup de points », fait remarquer, dans le quotidien sportif, formé chez les Verts. Jérôme Alonzo, ancien gardien de but de l'ASSE, prend, lui, nettement moins de pincette pour dire ce qu'il pense des choix faits par Eirik Horneland depuis qu'il a remplacé Olivier Dall'Oglio sur le banc des Verts en décembre dernier. « Si c'est pour en mettre un en place en juin, avec des joueurs choisis pour viser le top 8, comme l'a fait Liam Rosenior à Strasbourg, d'accord. Mais au regard de la corrélation objectif-effectif, d'un mercato d'été catastrophique et de son arrivée en cours de saison, Horneland fait fausse route. C'est impossible de se maintenir comme ça », prévient Alonzo, qui craint dont le pire pour les Verts.