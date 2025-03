ASSE ‍: La Ligue 1 ou le divorce, Stassin est en danger

Dans : ASSE.

Renfort vedette de l'AS Saint-Etienne, qui a dépensé 10 millions d'euros pour le faire venir de Belgique, Lucas Stassin prévient que si les Verts ne se maintiennent pas en Ligue 1, alors son départ sera plus que probable.

Lancé dans l'opération maintien, avec un match très important dimanche à Montpellier, l'ASSE compte sur la totalité de ses atouts pour s'en sortir. Et parmi eux, il y a évidemment Lucas Stassin, le jeune attaquant belge que les Verts étaient allés chercher à Westerlo au dernier mercato d'été. Pour le faire signer, les dirigeants stéphanois avaient lâché 10 millions d'euros, ce qui fait de Stassin le plus gros transfert de l'histoire du légendaire club français. On ne sait pas si le poids de ce prix a pesé sur les épaules de l'attaquant de 20 ans, mais en tout cas, ses débuts n'ont pas été à la hauteur des espoirs. Sauf que depuis quelques mois, le joueur belge a retrouvé ses esprits et le chemin du but, avec notamment trois réalisations lors des quatre derniers matchs de l'AS Saint-Etienne.

Stassin sait que l'ASSE compte sur lui

Eirik Horneland espère que Lucas Stassin va continuer à enfiler les buts, ce qui pourrait permettre à l'ASSE de sauver sa place en Ligue 1 au moment où les Verts abordent le sprint final en 17e position. S'exprimant dans le quotidien belge Le Soir, Lucas Stassin répète qu'il veut tout faire pour permettre à Saint-Etienne de rester dans l'élite du football français. Mais si ce n'est pas le cas, les chances de le voir rester dans le Forez sont très faibles. « Je ferai tout, jusqu’au dernier jour, pour que l’ASSE reste en Ligue 1. Il est clair que j’aspire enfin à un peu de stabilité. Mais tout ne dépend pas de moi. Si l’ASSE descend, les dirigeants seront peut-être contents de se séparer de mon contrat et de récupérer leur investissement. Il est trop tôt pour y penser… même si c’est évidemment compliqué de ne pas avoir tout cela à l’esprit », confie le jeune attaquant belge à deux jours d'une balle de match contre Montpellier.