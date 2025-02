ASSE ‍: Le mercato d'hiver une grosse catastrophe

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Le mercato hivernal 2025 est officiellement fermé en France depuis lundi 3 février 23h59. Il est donc l’heure pour les clubs de faire le bilan. Concernant celui de l’AS Saint-Etienne, on ne peut pas dire qu’il soit une réussite.

Au moment de l’ouverture du marché des transferts hivernal de cette saison, les supporters de l’AS Saint-Etienne attendaient beaucoup de leurs nouveaux dirigeants. La première partie de saison des Verts a été tout bonnement catastrophique : ces derniers ont terminé le premier acte en étant la deuxième pire défense et la deuxième pire attaque du championnat de France de Ligue 1. Pour un retour dans l’élite, ça ne rassurait personne. Le mercato hivernal tombait donc à pic puisqu’il aurait pu être l’occasion de se renforcer drastiquement à des postes stratégiques. Finalement, et après un nombre de rumeurs incalculable tout au long du mois de janvier, les dirigeants stéphanois ne sont parvenus à recruter que deux joueurs. Sous la forme d’un prêt.

Le bilan terrible des Verts au mercato hivernal

1er mercato hivernal de KSV à l’ASSE :

❌ B. Santamaria

❌ S. Sané

❌ T. Ouma

❌ Z. Inoussa

❌ N. Lebreton

✅ I. Cardona (prêt)

❌ O. Mimović

❌ D. Ramaj

❌ M. Jaber

❌ K. Opoku

✅ M. Bernauer (prêt)

❌ K. Nedeljković

❌ A. Kari

❌ N. Mendy



Lors de ce mercato hivernal, on ne peut pas dire que l’AS Saint-Etienne n’ait pas tenté de recruter pour combler ses lacunes. Si l’on s’en fie aux différentes rumeurs qui sont parues dans la presse, pas moins de douze joueurs ont fait l’objet d’une offre de la direction stéphanoise. Mais le bilan ne serait pas considéré comme aussi terrible si ce mois de janvier n’avait pas autant été un fiasco. L’exemple du poste de latéral droit est le plus parlant. Après plusieurs semaines de négociations avec Ognjen Mimovic, le Serbe a finalement fait faux-bond aux Verts pour s’engager au Fenerbahçe. Redirigé vers une autre piste, les Verts se sont fait distancer au dernier moment par le RB Leipzig.

Sur les douze joueurs ciblés par la direction stéphanoise, seuls deux ont bel et bien signé avec l’AS Saint-Etienne. D’abord Irvin Cardona, qui connait bien la maison puisqu’il était déjà venu en prêt pour six mois en janvier 2024. Puis, Maxime Bernauer, un défenseur central qui enchainait avec le Dinamo Zagreb. Au regard des besoins urgents de l’effectif, on peut affirmer que ce mercato de janvier n’a pas du tout rassuré les supporters dans le sens des arrivées. Dans le sens des départs non plus d'ailleurs, puisque Mathis Amougou, grand espoir stéphanois, s'est envolé pour Chelsea juste avant la deadline.