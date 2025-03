L'ASSE accusée d'être un club de « ‍feignants ‍»

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après le 1-6 encaissé contre le PSG et la victoire du Havre contre Nantes, l'AS Saint-Etienne est en situation très périlleuse au classement de Ligue 1. Une légende des Verts n'en peut plus.

La 27e journée de Ligue 1 a peut-être été un tournant dans la course pour le maintien. Car pendant que Reims et Le Havre s'imposaient, Montpellier et Saint-Etienne s'inclinaient. Résultat, avant de savoir ce qu'il adviendra du résultat du match MHSC-ASSE, les Verts sont à quatre longueurs du barragiste, qui plus est avec une différence de buts (-37) désastreuse. A l'heure où l'AS Saint-Etienne est sportivement au bord du gouffre, et qu'en plus ses deux associations de supporters sont menacées de disparition, une voix importante se fait entendre. Dans des propos relayés par le site Poteaux Carrés, Jean-Michel Larqué, capitaine emblématique des Verts de la grande époque, a sorti l'artillerie lourde pour dire tout le mal qu'il pensait des événements actuels du côté de Geoffroy-Guichard. Pas habitué à la langue des bois, Capitaine Larqué a fait fort.

L'ASSE coule, le capitaine est écoeuré

90e+3 : ⏹️ C’est terminé. Dépassés en seconde période malgré un premier acte encourageant, les Verts s’inclinent lourdement face au leader.



💚 1-6 🔵 #ASSEPSG pic.twitter.com/d6FNzhvCgD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 29, 2025

Interrogé sur RMC concernant l'état des Verts, l'ancien meneur de jeu stéphanois, consultant du média, fait part de son énorme colère. « J’ai honte de voir mon club dans cette situation. Mais ce n’est pas étonnant. J’ai une pensée pour ceux qui, parce qu’il y avait le tandem Romeyer-Caïazzo, disaient : « il faut vendre le club, vous allez voir, tout va aller mieux ! » Aujourd’hui, on a vendu le club et sur ce que je sais, et j'en sais beaucoup, c’est un club où personne ne travaille. Personne ne travaille ! On a vu une fois l’actionnaire principal. Hier il y avait le président, qui passe une fois par mois. Et puis il y a deux Canadiens, que personne ne connaît au club d’ailleurs, qui traitent les affaires courantes, qui ne courent pas beaucoup d’ailleurs... Les gens qui étaient en place ? Soucasse n’est qu’une courroie de transmission. Loïc Perrin, qui avait déjà des difficultés, ne sert plus à rien. C’est un club où personne ne travaille. Personne ne travaille ! », s'est agacé un Jean-Michel Larqué, qui a bien du mal à croire au maintien en fin de saison.