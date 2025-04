Stassin brille, l'ASSE bientôt braqué

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

La très mauvaise saison de l’AS Saint-Etienne contraste avec les prouesses de Lucas Stassin. L’attaquant des Verts, qui réalise un joli exercice, attise les convoitises de nombreux clubs étrangers.

L’été dernier, de nouveaux investisseurs débarquaient à l’AS Saint-Etienne et réalisaient le plus gros mercato de l’histoire du club stéphanois. Plus de 23 millions d’euros étaient alors dépensés pour permettre aux Verts de réaliser un retour marquant dans l’élite du football français. Parmi les recrues, on retrouvait notamment Lucas Stassin, lequel est devenu le joueur acheté le plus cher de l’histoire du club. Après un début de saison difficile, le grand espoir belge a fini par devenir un élément incontournable de la formation d’Eirik Horneland. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de Ligue 1, il survole dans une équipe qui s’est écrasée dans la zone rouge. A tel point qu’il attire désormais le regard des recruteurs de clubs de gros calibres en Europe. Un départ est possible cet été, mais à une condition.

Stassin, une cote croissante

Pour le plus grand bonheur de l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin voit sa cote grimper en flèche. Arrivé pour plus de 10 millions d’euros l’été dernier, la recrue la plus chère de l’histoire des Verts est en train de justifier l’investissement. Ses récentes prouesses lui ont permis d’être nommé dans l’équipe-type du mois de mars par la LFP, en duo avec un certain Ousmane Dembélé. Rien que ça. Et pour couronner le tout, plusieurs clubs anglais et allemands voient en lui un gros potentiel exploitable, à en croire les révélations de Live Foot.

Pour l’heure, Lucas Stassin n'envisage pas de quitter l’AS Saint-Etienne car il s’y sent très bien. Toutefois, une relégation en fin de saison devrait très logiquement conditionner son avenir. En clair, les Verts sont à un virage important de leur histoire récente. L’arrivée des nouveaux propriétaires étaient le signe d’une ambition retrouvée, mais cette dernière prendra du plomb dans l’aile si l’ASSE redescend directement en Ligue 2.