L'ASSE a fait ses comptes, ils ne sont pas bons

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne n'a pris qu'un point au Havre et cela ne lui suffit pas pour sortir de la zone rouge. Les Verts ont besoin de gagner des matchs et du côté de l'Etrat, on s'inquiète.

Il ne reste plus que neuf matchs à jouer dans cette saison de Ligue 1, et si le titre de champion de France est acquis pour le PSG, la bataille pour éviter la relégation est terrible. Dans un championnat à 18 clubs, les choses vont très vite, et c'est le constat qui est fait du côté de Saint-Etienne. Avant le déplacement du week-end prochain à Montpellier, où comme au Havre, ce sera malheur aux vaincus, le quotidien Le Progrès s'est penché sur la situation de l'équipe d'Eirik Horneland et de celles qui sont en course pour le maintien. Le challenge qui se propose à l'ASSE est terrible, car les Verts vont croiser sur leur route des équipes qui ne seront pas en roues libres, et notamment à Geoffroy-Guichard (PSG et OL par exemple). Sur les neuf matchs encore à disputer, Saint-Etienne va devoir en gagner une majorité.

L'ASSE n'a plus de joker

🔜 Préparation de #MHSCASSE lancée !



Les Verts iront à la Mosson, dimanche, à 17h15. 🆚

Calculatrice à la main, nos confrères du quotidien régional estiment que l'AS Saint-Etienne va devoir prendre 15 points pour assurer son maintien, alors que pour l'instant les Verts sont à la 17e place de Ligue 1 avec seulement 20 points. « Pour être sûr d’assurer son maintien, le club stéphanois est dans l’absolu obligé de remporter cinq matches sur les neuf qu’il reste à jouer, ce qui lui ferait un total de 35 unités. Sachant qu’il est toujours vierge de victoire loin de ses bases et qu’il ne sait plus gagner à Geoffroy-Guichard depuis le 4 janvier (Reims 3-1), la tâche paraît difficilement atteignable. Autant dire que les confrontations directes face à ses concurrents vont peser lourd », précise Olivier Guichard, qui pense cependant que le maintien pourrait s'arracher à un moins de 35 points compte tenu du rythme d'escargot des formations du bas de classement. Ce qui est certain, c'est que Larsonneur et ses coéquipiers n'ont aucun droit à l'erreur dimanche prochain à Montpellier sous peine de voir l'enfer de la Ligue 2 se rapprocher.