Une recrue surprise arrive à l'ASSE ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Souvent critiqué pour les limites de son effectif, Saint-Etienne va réagir avec la signature surprise d’un latéral gauche de 18 ans, lequel va être recruté en provenance de Diambars au Sénégal.

Malgré une philosophie de jeu emballante et une personnalité affirmée, Eirik Horneland n’arrive pas à faire des miracles à Saint-Etienne depuis sa nomination au début de l’année 2025. Face à Angers samedi, le coach norvégien pensait enfin tenir sa deuxième victoire avec les Verts, mais le SCO a finalement égalisé dans le temps additionnel pour arracher le nul (3-3). Les limites de l’effectif stéphanois sont souvent pointées du doigt ces dernières semaines pour expliquer les mauvais résultats. Conséquence, le board forézien s’active pour renforcer l’équipe et selon le site En Vert et contre Tous, un nouveau défenseur est sur le point de débarquer.

90e+4 : ⏹️ Cruel dénouement… Sanctionnés d’un penalty dans le temps additionnel, les Verts doivent se contenter d’un point.



💚 3-3 ⚫️ #ASSESCO pic.twitter.com/sgeBtmzQQo — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 22, 2025

Le média spécialisé affirme que Lassana Traoré, jeune défenseur gauche de bientôt de 18 ans qui évolue au Diambars FC au Sénégal, va bientôt rejoindre l’ASSE. Après un test à Brest en juin 2023, l’international U17 des Lions de la Teranga était rentré au pays. Mais il s’apprête donc à faire son grand retour en France pour s’engager en faveur des Verts. Le joueur était d’ailleurs présent ce samedi dans les tribunes de Geoffroy Guichard pour assister au match contre Angers.

Un latéral gauche sénégalais arrive à Saint-Etienne

Il a auparavant visité les installations du club et a discuté avec Bamba Dieng, buteur du SCO lui aussi passé par Diambars avant de poser ses valises en France et de jouer à Marseille, puis Lorient et maintenant Angers. « Le 6 mai prochain, le joueur qui évolue dans le club de la ville de Saly au Sénégal sera majeur, ce qui facilite les démarches pour un joueur à l’international » conclut le média stéphanois, qui ne révèle pas la date exacte de la signature de Lassana Traoré à Saint-Etienne, mais qui confirme que tout est bouclé et que ce latéral gauche prometteur va venir prochainement étoffer l’effectif à la disposition d’Eirik Horneland.