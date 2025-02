L’ASSE le vire, il dénonce une belle erreur

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En décembre, l’ASSE a fait le choix de virer Olivier Dall’Oglio et de nommer Eirik Horneland à la tête de l’équipe. Mais le Norvégien n’a pas inversé la tendance, preuve que la direction stéphanoise s’est peut-être trompée.

A son arrivée au club au mois de décembre, Eirik Horneland a insufflé un véritable vent d’espoir à l’AS Saint-Etienne. Sa victoire pour son premier match contre Reims a confirmé la bonne impression mais depuis, le technicien norvégien n’a plus décroché la moindre victoire. Pire, les gifles s’accumulent et la dernière en date à Marseille le week-end dernier (5-1) confirme que l’ASSE est loin du compte. 16e de Ligue 1, le club forézien va lutter jusqu’au bout pour son maintien. Mais avec deux mois de recul, certains observateurs se demandent si virer Olivier Dall’Oglio était la décision à prendre en décembre dernier.

Consultant pour BeInSports et interrogé à ce sujet par Le Progrès, Robert Malm estime que l’ASSE est sans doute allée trop vite pour virer le technicien français, alors qu’il n’y avait pas encore le feu au classement. « Sa série n’était pas catastrophique non plus. Auxerre et Angers ne se sont pas séparés de leur coach. Peut-être qu’il faut un peu plus de temps pour la Ligue 1. Il n’y avait pas péril en la demeure. Mais je pense que les dés étaient pipés, les nouveaux propriétaires attendaient les mauvais résultats au coin du bois » analyse Robert Malm avant de conclure.

Dall'Oglio viré trop vite, l'ASSE s'est trompée

« Dans ces conditions, ils auraient pu changer dès l’été en disant : ‘Merci pour tout, tu as atteint l’objectif, mais on a un autre projet’. Peut-être que Saint-Étienne ne serait pas dans cette situation aujourd’hui, dans de meilleures dispositions pour commencer sa saison » a analysé le consultant, pour qui l’ASSE ne s’est peut-être pas trompée de coach en nommant Eirik Horneland, mais assurément de timing en changeant d’entraîneur en cours de saison. Reste maintenant à voir si malgré cela, le technicien norvégien parviendra à sauver les Verts d’une relégation en Ligue 2.