Jonathan Bamba de retour, l'ASSE s'active

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'ASSE sera à l'affût cet hiver lors du mercato. Le club stéphanois sait que de l'expérience serait la bienvenue pour permettre un maintien en Ligue 1 à la fin de la saison.

L'AS Saint-Etienne savait que son retour en Ligue 1 ne serait pas de tout repos. Les Verts sont barragistes et vont devoir cravacher pour assurer leur maintien en fin de saison. Afin d'y parvenir, la direction devra sortir le portefeuille cet hiver lors du marché des transferts. Il faudra aussi être malin dans certains dossiers. De l'expérience est souhaitable pour l'AS Saint-Etienne, avec des joueurs qui connaissent le contexte si possible. Cela tombe bien, les Stéphanois ont apparemment une idée séduisante en tête, à savoir celle de faire revenir au club un certain Jonathan Bamba.

L'AS Saint-Etienne pourrait faire un joli coup avec Bamba

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Bamba (@djobamba)

Selon les informations de Peuple Vert, le joueur formé au club pourrait en effet décider de revenir jouer à Saint-Etienne en 2025. Son expérience au Celta Vigo ne se passe pas bien, lui qui n'a pas marqué ni fait de passes décisives depuis la nouvelle saison de Liga. Le club espagnol ne serait pas contre l'idée de se séparer de Bamba, qui sera en fin de contrat en juin 2026. L'ancien du LOSC est estimé à quelque 6 millions d'euros mais un prêt pourrait aussi être envisagé pour terminer l'exercice en cours. A noter que outre l'AS Saint-Etienne, Jonathan Bamba pourrait également rallier l'Arabie saoudite. Mais cette option ne semble pas avoir les faveurs du joueur de 28 ans. Reste à savoir si une mission maintien avec les Verts pourrait le charmer. Il pourrait en tout cas enchainer les matchs dans une ligue majeure et servir d'exemple pour des coéquipiers jeunes et en manque d'expérience. Réponse dans les prochains jours.