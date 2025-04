L'ASSE reléguée ou barragiste, la science s'en mêle

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne est plus que jamais à la lutte pour sa survie en Ligue 1. Les Verts se battront jusqu'au bout mais les chances de maintien deviennent de plus en plus faibles selon les statistiques.

Si l'AS Saint-Etienne a récemment eu la bonne nouvelle d'avoir match gagné après l'arrêt de sa rencontre à Montpellier en Ligue 1, les Verts restent néanmoins sur deux revers de rang en championnat face au PSG et Lens. Au classement, les Stéphanois sont 17es et premiers relégables. Saint-Etienne compte 3 points de retard sur le barragiste, le Stade de Reims, et 4 sur Le Havre, première équipe sauvée pour le moment. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de Sainté en Ligue 1. Pour les statistiques, peu de chances de maintien pour les Verts via le championnat.

L'AS Saint-Etienne maintenue en Ligue 1, les espoirs sont minces

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Ces dernières heures, le site de Fabien Torre a en effet publié les statistiques concernant les chances de relégation ou de barrages de l'ASSE. Et il s'avère que les Verts ont actuellement 84 % de chances de terminer relégués ou en barrages... Dans les détails, cela donne : « Relégation directe (17e ou 18e place) ? Oui dans 64 % des cas. Barragiste (16e place) ? Oui dans 20 % des cas. Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 28 points (actuellement Saint‑Étienne a 23 points) ».

Il faut dire que le calendrier qui attend les pensionnaires de Geoffroy-Guichard n'est pas des plus cléments, avec des prochains matchs face au Stade Brestois, à l'OL, au RC Strasbourg, à l'AS Monaco, au Stade de Reims et au Téfécé. Aux hommes d'Eirik Horneland de déjouer les statistiques et se faire justice pour sauver leur peau dans l'élite du football français. Le soutien des fans stéphanois sera crucial lors des matchs à domicile.