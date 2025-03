Pourquoi l'ASSE ne sera pas condamnée en cas de défaite à Montpellier

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après avoir pris un point au Havre, l'AS Saint-Etienne joue une nouvelle finale pour le maintien, dimanche à Montpellier. Mais une défaite ne sera pas rédhibitoire pour les Verts.

C'est clairement un match qui vaut très cher, puisque avant de se rendre à la Mosson, l'ASSE est 17e de Ligue avec cinq points d'avance sur son adversaire du week-end. Si les Verts veulent se maintenir en Ligue 1, ils ont tout intérêt à s'imposer face à une équipe de Montpellier qui vient d'enchaîner six défaites consécutives en Championnat et a, elle, obligation de gagner sous peine de dire au-revoir à la L1. Pour l'AS Saint-Etienne, malgré la gravité de la situation, un résultat négatif contre le MHSC serait forcément négatif, mais pas mortel. Suiveur de l'ASSE pour But, Laurent Hees s'est penché sur le calendrier des Verts et de ses rivaux dans la course au maintien, et il y voit des motifs de garder une grosse confiance, quel que soit le résultat final du match à Montpellier.

Loin de sombrer dans la déprime, notre confrère ne voit pas le choc face à la formation de Laurent Nicollin comme une balle de match, même s'il ne nie pas l'importance de ce rendez-vous que l'AS Saint-Etienne jouera sans ses supporters, dont le déplacement à la Mosson a été interdit pas les autorités « S’ils venaient à perdre à Montpellier, ça commencerait à sentir vraiment mauvais, bien-sûr, mais cela ne les condamnerait pas pour autant. Car devant, je doute que le Havre s’impose contre Lyon ce week-end. Et il restera encore 7 matches. On peut toujours débattre du calendrier, et c’est sûr qu’il est difficile d’imaginer l’ASSE prendre des points contre le PSG, voire contre Monaco et Lyon. Mais il y aura quand même des matches plus abordables : Lens, Reims, Toulouse. Et il y aura aussi un déplacement à Strasbourg. Ce qui est sûr, c’est que Montpellier, c’est un tournant. Et que l’ASSE a tout intérêt à s’imposer à la Mosson, ce qui enverrait quasiment le MHSC en L2 », fait remarquer le spécialiste des Verts.