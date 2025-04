L’OL menace l’ASSE, le patron arrive en force

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Toujours relégable après la gifle infligée par le Paris Saint-Germain (1-6) samedi dernier, l’AS Saint-Etienne voit le derby se profiler dans son agenda. Conscient de la situation et de l’importance du rendez-vous, le propriétaire des Verts Larry Tanenbaum a donc prévu d’assister au choc face à l’Olympique Lyonnais le 20 avril.

Ça ne s’arrange pas pour l’AS Saint-Etienne. En attendant de connaître le verdict de la commission de discipline, qui doit trancher sur le match arrêté à Montpellier, les Verts n’ont remporté aucun de leurs 10 derniers matchs en championnat. La leçon infligée par le Paris Saint-Germain samedi a encore un peu plus enfoncé l’actuel 17e de Ligue 1, provisoirement relégué à six points du Stade de Reims, première équipe survivante après 27 journées.

Un soutien de taille pour l'ASSE

Autant dire que ce n’est pas le contexte idéal à l’approche du choc tant attendu face à l’Olympique Lyonnais le dimanche 20 avril. Une défaite contre les Gones aurait de lourdes conséquences pour l’AS Saint-Etienne, et pas seulement dans la course au maintien. Au-delà de l’aspect comptable, une revers contre le rival représenterait un coup dur supplémentaire pour les joueurs et les fans, à commencer par les deux groupes de supporters qui viennent d'échapper à la dissolution souhaitée par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau.

Sans doute conscient de la situation et de l’importance de ce rendez-vous, Larry Tanenbaum a donc décidé de faire le déplacement, annonce L’Equipe. Le patron de Kilmer Sports Ventures, qui habite à Toronto au Canada, a prévu d’effectuer les heures d’avion nécessaires pour assister au derby et soutenir son équipe en grand danger. Le propriétaire stéphanois s’installera à Geoffroy-Guichard pour la deuxième fois depuis son rachat l’année dernière, lui qui avait apprécié l’expérience malgré la défaite contre le Racing Club de Lens (0-2) le 19 octobre. Nul doute que le Canadien ne sera pas déçu pas l’ambiance.