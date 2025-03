ASSE ‍: Les Verts condamnés, il est écoeuré

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Inquiet de voir les deux groupes ultras de supporters de l’AS Saint-Etienne être dissous, Pierre-Jean Rochette, sénateur de la Loire et fervent supporter des Verts, dénonce une mauvaise méthode. Surtout, il a peur pour la survie de son club.

À cause des nombreux agissements d’individus qui n’ont rien à faire dans des stades, le ministère de l’Intérieur veut prendre une décision drastique. En effet, la dissolution d’un grand nombre de groupes d’ultras de supporters de clubs français est aujourd’hui à l’étude. Bien qu’elle prendra du temps si elle doit être appliquée, il n’y a aucune raison d’être rassuré. Parmi ces groupes ciblés par le gouvernement, on retrouve notamment les Green Angels et les Magic Fans, supporters invétérés de l’AS Saint-Etienne. Pour le sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, l’idée de dissoudre des groupes entiers de supporters à cause d’actes individuels est une grossière erreur. Pire, il a peur pour la survie de son club.

L’Intérieur participe à la mort de l’ASSE

« Les ultras de l’ASSE sont les pires de France ? Absolument pas, mais d'ailleurs il n'y a pas que les ultra-stéphanois qui sont visés, et je pense là-dessus que le ministère de l'Intérieur fait une erreur totale. (...) J'ai peur qu'on cherche une image sans connaître véritablement le sujet. Vous pouvez dissoudre, ça fera un effet d'annonce qui ne réglera aucun problème au fond. Je ne veux pas faire d'angélisme, je sais qu'il y a des éléments qui débordent et qui parfois n'ont pas leur place au stade. Mais dissoudre un groupe entier qui aujourd'hui contribue à la ferveur que nous avons dans le stade, c'est participer à la mort d'un club. Donc, qu'on aille vers des solutions plus pratiques ! Mais qu'on évite de faire payer tout un collectif qui travaille pour mettre de l'ambiance dans un stade, pour faire des tifos qui marquent les esprits, qui marquent l'identité de notre département et d'un club parce qu'on n'arrive pas à régler le sujet concernant quelques individus qui se comptent sur les doigts d'une main », a longuement expliqué Pierre-Jean Rochette à Ici Saint-Etienne Loire, lui qui n’arrive pas à croire qu’une telle décision du gouvernement puisse être prise.