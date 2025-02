Pierre Ménès règle le dossier ASSE

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Au Vélodrome, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée d’une faible équipe de Saint-Etienne. Pour Pierre Ménès, le niveau des Verts est particulièrement préoccupant.

Devant un public en fusion, l’Olympique de Marseille a de nouveau frappé très fort. Pour la troisième fois cette saison, le club phocéen est venu à bout sans forcer d’une équipe de Saint-Etienne particulièrement faible. Lors de la phase aller, les hommes de Roberto De Zerbi étaient allés gagner 2 à 0 à Geoffroy-Guichard, puis avaient récidivé seulement deux semaines plus tard, cette fois en collant 4 buts. Pour les retrouvailles des deux formations historiques de la Ligue 1, les Olympiens n’ont fait qu’une bouchée des Verts. Victoire 5 buts à 1, nette et chirurgicale. Cette lourde défaite enfonce encore l’ASSE, suffisamment pour inquiéter Pierre Ménès, lequel est préoccupé par le triste niveau des Stéphanois.

« La pauvreté de leur mercato laisse dubitatif »

L'ASSE a creusé sa tombe au mercato https://t.co/daw8ZCDYpu — Foot01.com (@Foot01_com) February 16, 2025

« Marseille a explosé une équipe de Saint-Etienne d’une faiblesse franchement préoccupante. C’est quand même un club qui a été racheté en fin de saison, la pauvreté de leur mercato hivernal laisse dubitatif sur les vraies envies et ambitions des repreneurs. Horneland est obligé de faire jouer Petrot qui est latéral gauche à droite. Marseille est beaucoup trop fort, c’est la 3e fois que les deux équipes s’affrontent et plus ça va, plus le score est important pour l’OM », a lâché Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne n’est pas parvenue à réaliser un mercato hivernal ambitieux. De nombreuses pistes, qui ne sont pas passées loin de s’engager chez les Verts, ont finalement pris une autre direction. En attendant, l’heure est grave pour les Stéphanois qui venaient à peine de retrouver l’élite après deux saisons passées dans son antichambre.