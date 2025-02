L'ASSE dit non au PSG, la raison est terrible

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu pour compenser le départ de Mathis Amougou à Chelsea, l’ASSE pensait avoir trouvé son bonheur avec Ayman Kari. Mais le joueur du PSG ne s’est finalement pas engagé en faveur de Saint-Etienne.

Les dernières heures du mercato ont été agitées cet hiver à l’AS Saint-Etienne avec le départ surprise de Mathis Amougou à Chelsea pour 15 millions d’euros. Initialement, les Verts n’étaient pas favorables à un départ de leur joueur de 19 ans mais face à l’envie de ce dernier de rejoindre les Blues, la belle offre du club anglais a été acceptée. L’idée était de le remplacer dans les ultimes instants du mercato par Ayman Kari, milieu de terrain de 20 ans du PSG prêté ces deux dernières saisons au FC Lorient.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝖠𝗒𝗆𝖺𝗇 𝖪𝖺𝗋𝗂 (@ayman__kari)

Un accord avait été trouvé pour le transfert définitif du natif d’Ivry-sur-Seine dans le Forez mais tout a finalement capoté. Le site En Vert et contre Tous en dit plus sur les raisons de cette signature avortée et révèle que le joueur avait fait le déplacement à Saint-Etienne pour passer sa visite médicale, la preuve que tout était ficelé à 100% entre les deux clubs. Le staff de l’ASSE a toutefois remarqué que le joueur était totalement hors de forme selon le média spécialisé dans l’actualité des Verts.

Kari hors de forme, l'ASSE a fait marche arrière

Il aurait pu être tentant de le faire signer quand même, misant sur le long terme et estimant que le jeu en valait la chandelle même s’il aurait fallu être patient avant de voir Ayman Kari à l’oeuvre. Eirik Horneland et les dirigeants stéphanois n’ont finalement pas fait ce choix, préférant renoncer à la signature d’un joueur pas opérationnel dans l’immédiat. Une décision également motivée par le fait que l’ASSE n’est pas totalement dépourvue à ce poste avec Bouchouari, Ekwah, Fomba, Moueffek, Mouton et Tardieu. Le milieu de terrain sera néanmoins l’un des gros chantiers de l’été prochain à l’ASSE en cas de maintien, avec la volonté de faire un vrai saut sur le plan qualitatif.