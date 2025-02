Panique générale à l'ASSE, son mercato déçoit

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En pleine lutte pour le maintien, l’ASSE comptait sur ce mercato hivernal pour se renforcer mais finalement, seulement deux joueurs ont été recrutés pour compléter l’effectif à la disposition d’Eirik Horneland.

De nombreux manques avaient été ciblés par l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland au début du mercato hivernal et le technicien norvégien attendait des renforts dans toutes les lignes afin d’être suffisamment armé dans la lutte pour le maintien. Pour son plus grand bonheur, Irvin Cardona a signé son grand retour à l’ASSE en provenance d’Augsbourg en Allemagne. Un renfort de poids pour l’attaque des Verts, dont la défense a également été retouchée avec la signature de Maxime Bernauer en provenance du Dinamo Zagreb. Sur le papier, les deux recrues stéphanoises de l’hiver semblent plutôt bonnes et répondent à de vrais besoins.

Mais pour le site En Vert et contre Tous, la déception prédomine car les supporters s’attendaient de la part du nouveau propriétaire Kilmer Sport à un mercato plus ambitieux avec davantage de renforts. « Kilmer Sports Ventures est loin d'avoir réussi le mercato espéré par les supporters, mais aussi par eux-mêmes. Le club a enregistré deux renforts qui n'apportent aucune garantie de forte plus-value sportive » explique le média pro-ASSE avant de conclure.

« Au premier regard, ce mercato a de quoi décevoir et inquiéter. Les prochaines semaines permettront de confirmer ou infirmer cette tendance. Il en va de l'avenir du club en première division ». Bien sûr, si Eirik Horneland parvient à maintenir l’ASSE en Ligue 1, les critiques seront moins vives et l’on considèrera alors que le mercato était suffisant pour atteindre l’objectif. Mais l’été prochain, il faudra un réel coup d’accélérateur de la part de Kilmer Sport pour vite pouvoir viser plus haut qu’un simple maintien dans les années à venir.