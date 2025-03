L'ASSE se fait piquer des idées par l'OL

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans quelques semaines, l'AS Saint-Etienne accueillera l'OL à Geoffroy-Guichard, mais en attendant, des représentants du club lyonnais ont tout de même fait une visite chez les Verts.

Le 20 avril prochain, le Chaudron sera bouillant à l'occasion du plus chaud derby français, à savoir un classique ASSE-OL. Le passage des Verts en Ligue 2 avait privé les deux clubs de cette rivalité, et même si cette rencontre de Ligue 1 se jouera une nouvelle fois sans la présence des supporters adverses, les réseaux sociaux vont s'enflammer dans les jours qui précèderont ce choc. Cependant, si entre les fans lyonnais et stéphanois, c'est toujours bouillant, les dirigeants des deux clubs ne se tournent pas systématiquement le dos. Ainsi, comme le raconte Le Progrès, dans le cadre d'une réflexion sur de nouveaux aménagements du musée de l'Olympique Lyonnais, mis en place par Jean-Michel Aulas au Groupama Stadium, des émissaires de l'Olympique Lyonnais sont venus visiter le musée de l'AS Saint-Etienne afin de voir comment ce dernier fonctionnait et quel était le secret de sa réussite.

L'OL de passage à Saint-Etienne

🤩 Le 🆕 𝐌𝐮𝐬𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐬 visité par ceux qui ont écrit les plus belles pages de l’Histoire de notre club !



📸 https://t.co/9p7aXUOMad pic.twitter.com/CpbyzifmSk — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 9, 2022

Et il ne s'agissait pas d'une visite pirate, mais d'un rendez-vous pris entre les deux clubs. Comme l'explique le quotidien régional, l'OL n'est pas la seule équipe de Ligue 1 à être venu dans le musée des Verts. Le Paris Saint-Germain, qui jouera à Sainté le week-prochain, mais également le Racing club de Strasbourg, l’AJ Auxerre ou bien le FC Nantes ont fait le déplacement jusqu'à la capitale du Forez afin de prendre des idées dans ce musée qui connaît un succès qui ne se dément pas depuis son ouverture en décembre 2013. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de membres du Peuple Vert qui visitent ce musée, et pas uniquement les jours des matchs à Geoffroy-Guichard, ce qui est une vraie particularité stéphanoise.