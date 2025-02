L'ASSE recrute un milieu de terrain du PSG

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne s'apprête à faire signer Ayman Kari, milieu de terrain de 20 ans, longtemps considéré comme l'un des grands espoirs du Paris Saint-Germain.

Après un an et demi de prêt au FC Lorient, où il n'avait pas convaincu les dirigeants bretons de proposer un transfert, Ayman Kari est revenu l'été dernier au PSG. Mais Luis Enrique ne comptant pas sur celui sur lequel Paris avait fondé de gros espoirs dans le passé, Kari a été envoyé avec le groupe Espoirs en attendant de trouver une porte de sortie. Ce lundi, Loïc Tanzi annonce que le milieu de terrain de 20 ans va s'engager jusqu'en juin 2028 avec l'AS Saint-Etienne.

Le PSG libère le joueur, mais garde une part

En quête de renfort avant la fin du mercato, ce lundi 3 février à 23 heures, les dirigeants stéphanois vont tenter gratuitement le pari Ayman Kari, le Paris Saint-Germain ayant libéré ce dernier de ses cinq derniers mois de contrat. En échange, le PSG a décidé de prendre un pourcentage sur l'éventuelle future vente du milieu de terrain par l'AS Saint-Etienne. Un deal gagnant-gagnant, et une nouvelle chance pour Ayman Kari de lancer sa carrière professionnelle.