ASSE ‍: Horneland mise sur la foi pour s'en sortir

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Eirik Horneland est arrivé à Saint-Etienne il y a quelques jours seulement. Peu de supporters connaissent vraiment l'entraîneur norvégien arrivé de Bergen. Ce sera sans doute plus clair après son interview pour le média du club dans laquelle il livre ses préceptes.

Pour obtenir son maintien en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a choisi le grand saut dans l'inconnu. Après Olivier Dall'Oglio, les dirigeants stéphanois n'ont pas pris un entraîneur connaissant le championnat de France. Ils ont misé sur un entraîneur inconnu du public forézien et français avec le Norvégien Eirik Horneland. Vice-champion dans son pays natal avec le SK Brann ces deux dernières saisons, le coach de 49 ans mise sur un 4-3-3 offensif sur le terrain. Ces deux informations étaient les seuls renseignements pour le peuple vert avant les premières confessions d'Horneland auprès du média officiel de l'ASSE sur le web.

Croire en soi pour gagner, la méthode Horneland

Dans une vidéo postée sur Youtube notamment, Eirik Horneland se dévoile un peu plus qu'en conférence de presse la semaine dernière. Il livre ses sentiments et sa vision des choses. Il a jugé la Ligue 1 comme étant un championnat « très compétitif avec de très bons joueurs ». Quelle est donc sa recette pour guider l'effectif stéphanois jugé faible vers le maintien ? La foi des joueurs en eux-mêmes et une confiance infinie pour sa philosophie de jeu.

🆕 44e coach de l'histoire de l'AS Saint-Étienne, Eirik Horneland se présente au Peuple Vert. 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 24, 2024

« Mon challenge sur ces six prochains mois ? Créer de la croyance. Il faut tout donner pour le public, il faut tout donner pour le stade. Il faut que les supporters soient derrière nous. Nous devons croire en nous-mêmes. On doit arriver sur le terrain pleins de confiance. Ce qui fait la différence, c'est de travailler dur. Le développement se fait jour après jour. C'est le projet pour les six prochains mois », a t-il indiqué. Un plan simple mais assez ambitieux alors que l'ASSE reste sur une claque 4-0 subie contre l'OM en coupe de France et qu'elle a déjà encaissé 34 buts en 15 matchs de Ligue 1 cette saison.