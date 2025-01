23 millions d’euros pour ça, l’ASSE le scandalise

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la lutte pour le maintien, l’ASSE espérait sans doute vivre une saison plus paisible, d’autant que les Verts ont nettement plus investi que leurs concurrents lors du mercato de l’été dernier.

La première partie de la saison n’a pas été de tout repos pour les supporters de l’AS Saint-Etienne. En effet, le club forézien pointe à la 16e place du classement et les mauvais résultats ont eu raison d’Olivier Dall’Oglio, licencié juste avant la trêve hivernale et remplacé par le technicien norvégien Eirik Horneland. Les nouveaux propriétaires des Verts espèrent créer un électrochoc avec ce changement d’entraîneur dans un seul but : le maintien. De toute évidence, le projet de Kilmer Sport prendrait un énorme coup en cas de relégation, et une redescente en Ligue 2 serait purement scandaleuse aux yeux de Walid Acherchour.

Sur les ondes de RMC, le consultant de l’After Foot a estimé qu’au vu des moyens déployés l’été dernier avec 23 millions d’euros dépensés sur le marché des transferts, l’ASSE n’a tout simplement pas le droit de descendre surtout quand Le Havre, Montpellier, ou encore Angers, les principaux concurrents de Saint-Etienne, ont vécu un mercato beaucoup plus restrictif il y a six mois. « Saint-Étienne ne doit pas descendre, ne peut pas descendre. Avec une Ligue 1 à dix-huit, avec beaucoup de clubs qui n’ont pas recruté à cause des problèmes structurels qu’il y a eu avec la Ligue cet été… » a commenté Walid Acherchour avant de conclure.

Wald Acherchour met l'ASSE sous pression

« Saint-Étienne a quand même dépensé de l’argent et va continuer à en dépenser en janvier. Je pense que pour le nouveau projet Gazidis, ce serait une grosse déception de les voir redescendre en Ligue 2. Surtout qu’on sait très bien que c’est dur de monter, on le voit avec le Paris FC actuellement. Ça ferait quand même tâche » estime celui qui est également consultant sur DAZN et qui a pu s’apercevoir de la faiblesse de l’ASSE lors de cette première partie de saison. Quinze premiers matchs décevants qui placent Saint-Etienne dans une position difficile au classement, mais Walid Acherchour est catégorique, le club forézien doit absolument remonter la pente après les fêtes pour éviter une relégation très gênante.