L'ASSE paie 8 millions d'euros pour un vrai beau renfort

Désireux de profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne sont prêts à sortir le chéquier. La presse serbe parle d’un transfert d’un latéral qui vaut 8 millions d’euros.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’AS Saint-Etienne est malade. Malgré l’engouement autour de son retour dans l’élite du football français et de son rachat par Kilmer Sports pendant l’intersaison, la mayonnaise n’a pas pris. Et c’est le moins que l’on puisse dire, puisque les Verts occupent actuellement la place de barragiste en championnat. Les hommes d’Eirik Horneland sont même la deuxième pire attaque et la deuxième pire défense de Ligue 1. Un état de fait qui pousse la direction à préparer le chantier lors de ce mercato hivernal. A quelques jours de la clôture du marché, l’ASSE n’a pourtant enregistré aucune recrue. Les dirigeants stéphanois reculent-ils pour mieux sauter ? Quoi qu’il en soit, ils sont prêts à mettre la main à la poche pour accélérer leur recrutement en proposant 8 millions d’euros pour un latéral serbe.

L’ASSE met la main à la poche

Selon les informations de MozzartSport, l’AS Saint-Etienne est très proche de s’offrir le jeune latéral droit serbe Ognjen Mimovic. Le média local affirme que les négociations sont à un point plus qu’avancé. Ce qui étonne surtout est le montant évoqué pour cette opération. A en croire les révélations du média sportif le plus en vogue de Serbie, Ivan Gazidis est d’accord pour poser les 8 millions d’euros demandés par l’Etoile Rouge de Belgrade, bonus compris. A l’heure où le club phare du pays n’a plus aucune chance de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions après sa récente défaite face au PSV Eindhoven, peut-être acceptera-t-il de se séparer de son jeune talent.

Cette saison, Ognjen Mimovic est un élément incontournable de la formation de Belgrade. Auteur de 18 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, le latéral droit de 20 ans a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Pour l’Etoile Rouge, une vente à 8 millions d’euros est inattendue. Sa valeur marchande est pourtant estimée à 4ME par le site spécialisé Transfermarkt. En attendant, les choses semblent enfin avancer à Saint-Etienne. Pour rappel, Ivan Cardona est, lui aussi, attendu dans le Forez avant la fin du mercato de janvier 2025.