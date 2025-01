Le PSG traité comme Reims, l’ASSE joue les cadors

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Pour sa première sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland a vu ses hommes s’imposer avec la manière contre le Stade de Reims (3-1) samedi dernier. Son prochain adversaire, le Paris Saint-Germain, lui posera sans doute plus de problèmes. Mais l’entraîneur stéphanois refuse de changer ses plans.

Sévèrement critiquée depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne a prouvé qu’elle savait se mettre au niveau de la Ligue 1. Les Verts ont montré un bien meilleur visage contre le Stade de Reims le week-end dernier. Un succès avec la manière pour la première d’Eirik Horneland sur le banc. Il est clair que l’arrivée du coach norvégien est à l’origine de ce match référence. Devant son public, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard a pratiqué un jeu plus offensif, plein de dynamisme et porté par un pressing haut.

Bien sûr, il sera plus difficile de reproduire cette philosophie contre des adversaires aussi coriaces que le Paris Saint-Germain. Mais avant le déplacement au Parc des Princes dimanche soir, Eirik Horneland s’accroche à ses principes. « J’espère qu’on va arriver à le faire à tous les matchs, a confié l’entraîneur stéphanois. Quelques fois, les joueurs ne répondent pas comme on l’espère. Contre Reims, on avait parfois les deux visages. Une équipe qui a répondu et parfois un peu moins. Je retiens que l’attitude a été bonne. »

L’ASSE comme un grand club

« Notre idée, c'est de construire une identité qui correspond à l’ASSE. On va essayer de faire ça contre Paris. On va essayer de développer l’état d’esprit de l’équipe. On va essayer de maintenir ça contre chaque équipe et dans chaque rencontre. Saint-Etienne est vraiment un grand club et il faut qu’il joue comme un grand club. Il faut qu’on développe ce jeu vers l’avant pour que tous puissent se reconnaître dans cette équipe. C’est très important », a insisté Eirik Horneland.