L'ASSE ne laissera pas la LFP l'arnaquer

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est toujours relégable ce lundi au classement de Ligue 1 dans l'attente de connaître le résultat final du match à Montpellier, stoppé alors que les Verts menaient 2 à 0.

En décidant de stopper le match Montpellier-ASSE à la 58e minute, François Letexier a pris une décision que personne ne conteste, tant le climat était devenu délétère à la Mosson. Maintenant, il faut savoir ce que la commission de discipline de la LFP va décider de la suite à donner à cet énorme fiasco provoqué par les supporters héraultais. Quatre solutions sont possibles, mais les dirigeants de l'AS Saint-Etienne sont prêts à bondir. En effet, alors que l'on entame une pause internationale, la Ligue va devoir choisir entre faire rejouer entièrement la rencontre, et donc effacer le net avantage des Verts au score, faire finir le match à partir de la 58e minute, donner match gagné 0-2 à l'AS Saint-Etienne ou bien décider d'une défaite sur tapis vert de Montpellier.

L'ASSE ne veut pas rejouer la totalité du match

60e : Le jeu est interrompu à la Mosson.



🟠 0-2 💚 #MHSCASSE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 16, 2025

Du côté de l'AS Saint-Etienne, on se prépare à tout, mais le board de l'ASSE affûte déjà ses arguments juridiques si des fois la commission de discipline décidait de faire rejouer la totalité de la rencontre sans tenir compte du score déjà acquis grâce aux deux buts de Lucas Stassin dimanche à la Mosson. « Il apparaît difficilement concevable que la rencontre soit rejouée dans son intégralité. Et l’ASSE entend bien défendre sa cause auprès des instances », explique Judicaël Bissardon, journaliste pour Le Progrès. Il est vrai qu'avec les trois points de la victoire qui se dessinait sérieusement à Montpellier, la première de la saison loin de Geoffroy-Guichard, les Verts reviendraient à hauteur du Stade de Reims au classement et ne seraient plus directement relégables. De quoi justifier cette vigilance absolue des dirigeants stéphanois.