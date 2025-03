ASSE ‍: Luis Enrique a trouvé plus chaud que le Vélodrome

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne. Le club de la capitale a néanmoins tenu à féliciter l'ambiance mise par les fans stéphanois.

En balayant l'AS Saint-Etienne ce samedi en Ligue 1 sur le score de 6 buts à 1, le PSG s'est rapproché un peu plus du titre. Bien que remanié, le club de la capitale aura été très sérieux, plus que déterminé à se lancer parfaitement pour cette fin de saison. Luis Enrique veut que ses troupes prennent tous les matchs au sérieux. A Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain a été mené et tout n'a pas été parfait. L'Espagnol pourra néanmoins se satisfaire de l'activité offensive et du caractère de ses joueurs, qui ont fait face à une grande ambiance mise par les supporters de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard.

Luis Enrique est sur les fesses

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Au sortir de la victoire de son PSG à Saint-Etienne, Luis Enrique n'a en effet pas tari d'éloges face à la presse sur les Ultras stéphanois, qui sont les meilleurs selon lui avec ceux du club de la capitale. « Après celle du Parc des Princes, c’est la meilleure en Ligue 1. Mais je suis espagnol et je ne comprends pas tous les chants. C’est comme les banderoles, je ne les ai pas lues. Mais l’ambiance était parfaite. Même quand leur équipe était menée 1-5, les supporters chantaient. J’ai aimé les couleurs, l’ambiance, les tifos. Oui, j’ai aimé ». L'AS Saint-Etienne aura encore pas mal besoin de soutien de la part des fans stéphanois, alors que le club lutte plus que jamais pour son maintien en Ligue 1. Lors de la prochaine journée de championnat, les Verts iront à Lens. Entre temps, ils sauront si leur victoire à Montpellier sera validée ou non par la Ligue de Football Professionnel.