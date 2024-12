Officiel ‍: Eirik Horneland nouvel entraineur de l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L’ASSE a annoncé l’arrivée d’Eirik Horneland au poste d’entraineur du club. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2027.

« C'est un réel honneur de rejoindre un grand club comme l'AS Saint-Étienne, pas seulement pour son histoire et son palmarès, mais surtout pour le rôle qu'il joue dans toute une ville et la ferveur qu'il génère. J'ai hâte de découvrir le Chaudron et de me mettre au travail avec les joueurs, le staff et toutes les composantes du club », a fait savoir le technicien norvégien après sa nomation.