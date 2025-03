Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Il faudra attendre le 2 avril pour en savoir plus concernant les sanctions suite à l'arrêt du match entre Montpellier et Saint-Etienne. Dans le camp héraultais, on serait plutôt optimiste.

Mohamed Toubache-Ter connaît formidablement bien les coulisses du club de Montpellier, et forcément de nombreux supporters du MHSC, mais surtout de l'AS Saint-Etienne, attendaient d'avoir ses informations suite aux graves incidents qui ont poussé les autorités à ne pas reprendre le match MHSC-ASSE dimanche, alors que les Verts, réduits à 10, menaient 2 à 0 à l'heure de jeu. S'exprimant dans un Space sur X (anciennement Twitter), le spécialiste a expliqué que du côté des dirigeants de Montpellier, on n'était pas plus inquiet que cela concernant les décisions à venir, même si on sait bien que la commission de discipline ne fera pas de cadeau. Avouant qu'il n'était pas du tout aussi optimiste que le board héraultais, Mohamed Toubache-Ter a fait quelques confidences sur ce dossier ultra-brûlant puisqu'il concerne deux clubs qui luttent pour le maintien.

Montpellier pense que ça va bien se passer après MHSC-ASSE

Face à 7.500 auditeurs, Mohamed Toubache-Ter a donc joué cartes sur table. « Ils sont excessivement confiants concernant la décision de la commission de discipline. Ils sont convaincus que le match contre l’ASSE ne sera pas donné perdu sur tapis vert et que le match sera rejoué en raison de la jurisprudence du MHSC-Clermont. Mais ce n’est pas mon avis, je conteste tout cela, je trouve que c’est du délire et que c’est encore l’arbre pour cacher la foret et pour ne pas regarder la vérité en face (...) Ils pensent qu’ils vont avoir des matchs à huis clos, une amende, mais pas de points de retrait. Je n’épouse pas leur confiance, mais c’est qu’ils disent. Les joueurs veulent absolument rejouer le match, ils estiment qu’ils voulaient continuer et que les joueurs stéphanois aussi », confié MTT, qui pense lui que cette rencontre ne sera pas rejouée.