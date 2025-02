ASSE-Angers ‍: Bagarre entre les deux entraîneurs

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Il y avait de la tension dans l'air après le nul arraché par Angers à Saint-Etienne. Au point que les deux entraîneurs s'empoignent virilement.

Le scénario du match entre l'AS Saint-Etienne et le SCO Angers a forcément mis sur les nerfs d'Eirik Horneland et Alexandre Dujeux. Il est vrai que technicien angevin a longtemps pensé pouvoir gagner à Geoffroy-Guichard, son équipe menant 0-2 après 18 minutes de jeu, tandis que son homologue stéphanois avait vu sa formation être passée devant au score à la 73e, et finalement encaisser un penalty égalisateur dans le temps additionnel. Une fois le coup de sifflet final, cela s'est agité sur la touche et subitement, on a pu voir Horneland et Dujeux qui se secouaient virilement.

🔥 | Tension maximale en fin de match entre Eirik Horneland et Alexandre Dujeux ! Les coachs de l'@ASSEofficiel et d'@AngersSCO s'accrochent ! 😬

🔗 https://t.co/mOvdgnXTNF#AJAOM pic.twitter.com/kBwfp1krTp — DAZN France (@DAZN_FR) February 22, 2025

Quelques minutes plus tard, l'entraîneur angevin est venu s'expliquer au micro de DAZN, présentant ses excuses pour son attitude à l'encontre du technicien norvégien de l'AS Saint-Etienne. « Je m'en excuse. On s'est revu après donc pas de problème. Avec la tension, je peux le comprendre et je m'excuse si j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Ce n'est pas intentionnel de ma part (...) Il y a énormément de tension sur ces moments-là. Ça retombe vite, mais sur l’instant, au cœur du match, c’est compréhensible. Il venait de prendre le troisième but, donc je comprends tout à fait sa réaction », a reconnu Alexandre Dujeux bientôt imité par son homologue de l’ASSE : « C'est de ma faute. J'ai perdu le contrôle un petit peu et c'est ce qui a fait prendre cette tournure. J'étais assez frustré, et on a échangé quelques mots. Je n'aurais pas dû réagir de cette manière. Je vais faire en sorte que cela ne se reproduise pas. » A priori, l'arbitre n'a pas sanctionné les deux techniciens pour ces gestes.