ASSE ‍: Chelsea paye 15 ME pour mettre fin au bras de fer

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Moins utilisé ces derniers mois, le jeune Mathis Amougou paye son refus de prolonger aux conditions souhaitées par ses dirigeants. Le milieu de l’AS Saint-Etienne pourrait se sortir de cette situation grâce à Chelsea qui espère conclure son transfert et l’envoyer en prêt à Strasbourg.

La situation de Mathis Amougou pourrait enfin se débloquer, mais pas comme l’AS Saint-Etienne l’avait espéré. Satisfait de l’évolution du jeune talent, l’ex-entraîneur Olivier Dall’Oglio n’hésitait pas à le titulariser en début de saison. Le milieu de 19 ans, considéré comme l’une des plus grandes promesses du centre de formation, semblait parti pour réaliser une saison pleine dans le Forez. Mais ça, c’était avant le désaccord avec ses supérieurs.

Amougou va rapporter gros

Promis à un départ pour franchir un cap l’été prochain, Mathis Amougou accepte quand même l’idée de prolonger son contrat qui expire en 2026. Seulement voilà, le Stéphanois souhaite s’engager pour seulement deux années supplémentaires. Et refuse les trois ans proposés par la direction. En signant jusqu’en 2029, le milieu de terrain craint de compliquer un éventuel transfert important pour la suite de sa carrière, expliquait le journal L’Equipe en décembre dernier. De quoi provoquer des tensions entre les deux parties. Résultat, le temps de jeu de Mathis Amougou a subitement chuté.

🚨 INFO RMC Sport : Blue and Co, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, fonce sur Mathis Amougou.



🟢 Saint-Etienne pourrait perdre son jeune talent : le milieu de terrain de 19 ans pourrait finir la saison en prêt à Strasbourg.https://t.co/CNmU0dZs0j — RMC Sport (@RMCsport) January 23, 2025

Le pur produit des Verts n’est plus un titulaire et le changement d’entraîneur, avec la récente nomination du Norvégien Eirik Horneland, n’a évidemment rien changé pour lui. L’approche de Chelsea sera donc vécue comme une excellente nouvelle. En effet, RMC révèle une tentative des Blues pour recruter l’international U19 français. Le propriétaire du club anglais Blue and Co, qui possède aussi Strasbourg, serait prêt à miser 15 millions d’euros sur le transfert du Stéphanois, avec l’objectif de l’envoyer en prêt au Racing pour la deuxième partie de saison. A priori, l’AS Saint-Etienne ne s’opposera pas à cette solution qui arrangerait tout le monde.