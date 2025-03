ASSE ‍: Embrouille entre Larsonneur et une jeune ramasseuse de ballon

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le choc pour le maintien entre Le Havre et l'AS Saint-Etienne a mis tout le monde sur les nerfs. Y compris le gardien de but des Verts.

Il y avait forcément de la tension dimanche dans le stade du Havre où le club doyen jouait un match important dans la course pour le maintien. Et certains supporters normands ont mis dans l'embarras une jeune ramasseuse de ballon installée derrière le but de Gautier Larsonneur. Alors que ce dernier attendait qu'on lui redonne le ballon, la jeune fille a entendu derrière elle des fans havrais qui lui conseillait de faire traîner les choses et de faire patienter le portier stéphanois à grands coups de « ne lui donne pas ». Face à cette situation, et forcément agacé de ce comportement pas génial, le gardien de but est venu tenter de récupérer le ballon dans les mains de la jeune fille. Et forcément, les mêmes qui ont demandé à cette dernière de ne pas donner le ballon ont crié au scandale en expliquant à Gautier Larsonneur qu'il était filmé.

#HACASSE #GauthierLarsonneur #TeamHAC

Elle veut pas te donner le ballon, tu le prends pas avec la force ?

J'espère qu'elle fera quelque chose contre toi, @GLarsonneur. pic.twitter.com/scwHO4IIul — Skyzzou (@PepDigard) March 9, 2025

Tandis que des supporters havrais conseillent le plus sérieusement du monde à la jeune fille de porter plainte, Mohamed Toubache Ter a éteint la polémique. « Allez donc vraiment vous faire soigner. Vs réclamez une peine de prison pendant que vs y êtes ? Larsonneur lui a offert son maillot. Elle était toute confuse & lui a fait savoir que c’était la consigne de pas rendre le ballon.., y’avait 1-1, c’était pas à la mi-tps », a confié celui que l'on sait très proche de plusieurs joueurs de l'AS Saint-Etienne. Il est vrai que la vidéo montre plutôt l'agacement du gardien de but des Verts face à ce comportement qu'une supposée agression. En attendant, la jeune ramasseuse de ballon du Havre a eu droit à un beau cadeau avec le maillot du gardien de but de l'ASSE.