ASSE ‍: L'hôtel des Verts a été attaqué à Montpellier

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le match entre Montpellier et l'AS Saint-Etienne a été stoppé alors que les Verts menaient 0-2 et filaient vers la victoire. Le déplacement stéphanois chez la lanterne a très mal tourné, et cela avait débuté dès la veille du match.

Il faudra patienter un peu avant de savoir ce qu'il adviendra du résultat du match entre le MHSC et l'ASSE, stoppé par les autorités peu avant l'heure de jeu suite à un début d'incendie dans une tribune de la Mosson, mais pour le club de Laurent Nicollin ça sent le roussi et la Ligue 2. Du côté des Verts, qui ont fait ce qu'il fallait pour gagner ce match décisif contre un adversaire direct dans la course au maintien, on attend avec sérénité la décision de la commission de discipline, qui va soit entériner le résultat de la rencontre à 0-2 ou faire jouer la fin du match. Mais il est évident que l'on se souviendra longtemps de ce week-end de fou à Montpellier. Car, ce que l'on ne savait pas, c'est que dès le samedi, les supporters montpelliérains étaient déjà surexcités au point de se donner rendez-vous devant l'hôtel de la délégation stéphanoise.

L'ASSE a connu un week-end chaotique à Montpellier

Les ultras envoient Montpellier en L2, le verdict de Pierre Ménès https://t.co/W0msGLLPCM — Foot01.com (@Foot01_com) March 16, 2025

Se confiant dans le Midi Libre, Floriant Tardieu, milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, a confié que ses coéquipiers et lui avaient déjà eu des sueurs froides lors de leur court séjour dans l'hôtel montpelliérain où ils étaient installés. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 3 heures du matin, les Verts ont été réveillés brutalement par des jets de pétards et de feu d'artifice. Afin de ne pas mettre de l'huile sur le feu, c'est le cas de le dire, cet incident n'a pas été signalé par les dirigeants stéphanois lors d'une réunion de sécurité organisée avant la rencontre, mais il a bel et bien eu lieu. Même si certains peuvent considérer que cela fait partie du « folklore », c'était le premier acte d'un mauvais scénario qui s'est terminé par l'arrêt définitif du match dimanche après-midi et la désormais plus que probable relégation de Montpellier en Ligue 2.