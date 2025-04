ASSE ‍: Taper l'OL, c'est le rêve du patron

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Relancée dans la course au maintien grâce à la victoire sur tapis vert contre Montpellier, l'AS Saint-Etienne commence à penser au derby contre l'Olympique Lyonnais programmé dans deux semaines.

Alors que les supporters des deux clubs ont entouré en rouge la date du dimanche 20 avril, puisque c'est ce jour-là que l'ASSE recevra l'OL à Geoffroy-Guichard, les ambitions des deux clubs voisins et rivaux sont pourtant totalement opposées. Tandis que Lyon vise une place en Ligue des champions, Saint-Etienne se bat pour se maintenir en Ligue 1. Grâce à la décision de la commission de discipline de la LFP, qui a donné match gagné aux Verts contre Montpellier, Sainté respire mieux avant de se déplacer à Lens. Mais Eirik Horneland l'a bien compris, le derby face à l'éternel ennemi lyonnais commence à être dans les esprits, si ce n'est des joueurs, du moins celui du Peuple Vert. L'entraîneur norvégien de l'AS Saint-Etienne le reconnaît, avant même de débarquer dans le Forez, il avait bien compris que face à l'Olympique Lyonnais, c'était défaite interdite, si possible.

L'ASSE veut des points avant de défier l'OL

Avant le match à Bollaert, où il va découvrir l'une des ambiances les plus chaudes de Ligue 1, Eirik Horneland a évoqué le plus grand derby de France, celui entre l'ASSE et l'OL. « Le derby, on m’en parle depuis que je suis arrivé. On m'en a même parlé avant que j’arrive puisque j’ai parlé avec Selnaes, Soderlund, Karomoko avant de venir à Saint-Étienne et ils m’ont tous parlé de l’importance de ce match. C’est plus facile de jouer de tels matchs avec de la confiance, donc il faut qu’on en prenne sur ces matchs contre Lens et Brest. J’ai vraiment hâte de connaitre cette rencontre surtout à Geoffroy-Guichard. Quand on voit l'ambiance qu'il y a eue contre Paris, on se dit que le spectacle peut être beau contre Lyon. Si on arrive à emmener la rencontre, l’ambiance peut être vraiment exceptionnelle je pense », a confié l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui espère que d'ici là les Verts auront pris quelques points supplémentaires.