Horneland dit la vérité sur le mercato de l'ASSE

Très actif l’été dernier lors du mercato en investissant près de 25 millions d’euros, l’AS Saint-Etienne espère apporter quelques renforts à Eirik Horneland cet hiver. Mais il n’y aura pas de révolution dans le Forez en ce mois de janvier.

Vainqueur du Stade de Reims pour sa grande première avec l’ASSE le week-end dernier, Eirik Horneland a subi sa première défaite à la tête des Verts ce dimanche contre le Paris Saint-Germain. Mais dans une affiche totalement déséquilibrée sur le papier, Saint-Etienne a réalisé une excellente prestation au Parc des Princes, qui a d’ailleurs été saluée par Luis Enrique ou encore Ousmane Dembélé. Avec l’entraîneur norvégien, les Verts peuvent rêver d’un maintien plus aisé que prévu, même si quelques renforts lors du mercato hivernal aideraient grandement. En ce sens, Irvin Cardona pourrait effectuer son grand retour à l’ASSE dans les jours à venir, un potentiel renfort de poids pour le club forézien.

Après la défaite de son équipe face au PSG, Eirik Horneland a néanmoins calmé ceux qui pensent que Saint-Etienne va multiplier les transferts lors du mois de janvier. A en croire le technicien norvégien, ce ne sera pas le cas et Sainté se contentera de quelques ajustements lors de ce mercato d’hiver. « Je suis concentré sur mes joueurs. Il peut y avoir des ajustements sur ce mercato. Pas de grands mouvements mais des ajustements. Je suis concentré sur les joueurs à ma disposition » a brièvement expliqué Eirik Horneland, lequel ne s’attend donc pas à récupérer six ou sept nouveaux joueurs au mois de janvier. Kilmer Sports, qui a investi près de 25 millions d’euros l’été dernier, se montrera plus raisonnable cet hiver et mise davantage sur son nouvel entraîneur pour se maintenir, plutôt que sur un second mercato copieux.