ASSE ‍: Baptiste Santamaria, la recrue en or des Verts ‍?

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

A la recherche de nouvelles opportunités en marge du prochain mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne aurait ajouté le nom de Baptiste Santamaria dans une short-list de milieux de terrain. L’objectif est de bousculer la hiérarchie actuelle et relancer une nouvelle dynamique.

C’est désormais officiel, l’AS Saint-Etienne se dote d’un nouvel entraineur. Eirik Horneland a la lourde tâche de relancer une machine complètement enrayée. Les Verts occupent la place de barragiste à la mi-saison et montrent en matchs des carences impressionnantes à tous les postes. Le club forézien est la deuxième pire défense de Ligue 1 depuis le début de la saison avec 34 buts encaissés en 15 matchs. Mais ce n’est pas tout, Sainté est également la deuxième pire attaque du championnat avec seulement 12 buts marqués. Même Montpellier, bon dernier, fait mieux. Pour tenter de panser les blessures, la direction stéphanoise compte utiliser le prochain mercato hivernal pour faire des ajustements dans l’effectif. Parmi les potentielles recrues sondées, on trouve Baptiste Santamaria, le milieu de terrain du Stade Rennais.

Santamaria, priorité des Verts ?

Officiel : Eirik Horneland nouvel entraineur de l’ASSE https://t.co/mpZsM7sgG7 — Foot01.com (@Foot01_com) December 20, 2024

Selon les informations de L’Equipe, la direction de l’AS Saint-Etienne compterait Baptiste Santamaria dans ses petits papiers. Le milieu de terrain du Stade Rennais ne fait pas partie des plans de Jorge Sampaoli et pourrait se chercher une porte de sortie cet hiver. Les Verts apprécient particulièrement son profil de milieu : dur sur l’homme, disposant d’une grande activité sur le terrain et d’une vision de jeu intéressante. Surtout, il est encore dans la fleur de l’âge. A 29 ans, il possède d'ailleurs une grande expérience en Ligue 1 avec ses 275 matchs disputés entre Angers et Rennes.

Pour le joueur, l’opportunité de s’engager avec Saint-Etienne pourrait être un rebond intéressant dans sa carrière. Toutefois, il n’est pas dit qu’il accepte de quitter un club aux ambitions européennes pour en rejoindre un qui joue le maintien. En outre, son salaire actuel pourrait poser un problème aux dirigeants stéphanois. Un prêt avec option d’achat peut être la meilleure proposition à faire.