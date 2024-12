ASSE ‍: Un espoir totalement fou au mercato d'hiver

Dans : ASSE.

Barragiste au classement de la Ligue 1 au moment de cette pause de fin d'année, l'AS Saint-Etienne veut repartir du bon pied en 2025. Les Verts savent qu'il faudra se renforcer.

Exit Olivier Dall'Oglio. En décidant de limoger ce dernier la semaine passée, et en recrutant à sa place Eirik Horneland, les dirigeants de l'ASSE ont fait un pari. Mais si la venue de l'entraîneur norvégien peut marquer un tournant dans la saison stéphanoise, cela n'est évidemment pas suffisant pour transformer radicalement l'équipe. C'est donc du côté du mercato d'hiver que les nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne sont attendus au tournant. Car même si Ivan Gazidis a nié, dimanche sur Beinsports, s'être planté l'été dernier pour son premier marché estival des transferts depuis qu'il est aux commandes des Verts, il est clair que cette deuxième fenêtre qui s'ouvre le 1er janvier et se ferme le 3 février sera cruciale pour l'avenir des Verts en Ligue 1. Et justement, ce mercato pourrait être d'ampleur à en croire Le Progrès.

L'ASSE veut recruter un joueur par ligne

Même si Kilmer Sports ne fera pas des folies en janvier prochain, les dirigeants stéphanois veulent tout de même apporter à Eirik Horneland des nouveaux atouts pour sauver la place de l'ASSE dans l'élite. « Si publiquement, Horneland a cautionné la volonté de ses dirigeants « d’améliorer les joueurs présents, le meilleur des mercatos », on doute qu’il crache a minima sur l’arrivée rapide d’au moins un renfort par ligne. Avec l’obligation de ne pas se tromper alors même que Kilmer, qui tient à poursuivre ses investissements, assure vouloir d’abord faire un marché d’opportunités », précise Olivier Guichard, qui suit l'actualité de l'AS Saint-Etienne pour le compte du quotidien régional. Et ce dernier de préciser qu'à priori, le nouvel entraîneur norvégien ne fera venir aucun joueur de son ancien club à l'AS Saint-Etienne, le risque étant grand pour lui de se mettre tout seul en danger si ce renfort n'était pas à la hauteur des attentes.