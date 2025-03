L’ASSE annonce la première défaite du PSG en L1

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En difficulté avant la venue du Paris Saint-Germain samedi, l’AS Saint-Etienne aborde quand même la rencontre avec ambition. L’entraîneur stéphanois Eirik Horneland imagine les Parisiens concéder leur première défaite en Ligue 1 à Geoffroy-Guichard.

En attendant de connaître le verdict de la commission de discipline, l’AS Saint-Etienne se prépare à défier le Paris Saint-Germain. Les Verts, dont le match à Montpellier avait été arrêté à cause du comportement des supporters héraultais avant la trêve internationale, occupent toujours la 17e et avant-dernière place en Ligue 1. Une position inconfortable qui empêche Eirik Horneland de faire une croix sur la venue des Parisiens. En effet, le coach stéphanois assure que son équipe a les moyens de mettre un terme à l’invincibilité du leader en championnat.

Horneland accepte le défi

« Mission impossible contre le Paris Saint-Germain ? En tout cas, c'est mission impossible pour toutes les équipes qui les ont affrontés depuis le début de la saison. Paris a concédé cinq matchs nuls mais n'a encore jamais perdu, a rappelé le Norvégien. On se doute qu'ils perdront tôt ou tard d'ici la fin de la saison. On a évidemment l'ambition d'être cette première équipe à battre le PSG. Pour y parvenir, il faut avoir énormément de qualité, beaucoup d'engagement et il faut être dans un très bon jour pour arriver à se mettre au niveau des joueurs qui forment aujourd'hui l’une des meilleures équipes d’Europe, si ce n'est la meilleure. »

« Et ce qui est très difficile quand on rencontre le PSG, c'est qu'au-delà de la qualité de ses joueurs, ils mettent beaucoup d'implication et le travail de chacun rend le match difficile. (…) On doit aborder ce rendez-vous comme un autre : c’est un match qui peut nous rapporter des points. Je ne vois pas ça comme un match bonus, je vois ça comme le prochain match que nous allons disputer, où nous devrons produire une grosse performance et dont nous pouvons tirer quelque chose », a annoncé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne après une série de neuf matchs sans victoire, sans compter la partie arrêtée à la Mosson.