ASSE ‍: Les 10 grosses décisions à prendre pour survivre

En danger par rapport à son maintien en Ligue 1 suite à ces mauvais résultats depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne va vivre une suite d’année 2025 très active, avec notamment la gestion des joueurs en fin de contrat.

Les Verts sont encore loin de penser au prochain mercato estival. Il faut dire que quelques mois après leur remontée dans l’élite du football français, le club du Forez n’a clairement pas envie de retomber en L2. Mais pour éviter la rechute, l’ASSE va devoir sortir de la zone rouge. Incapable de remporter le moindre match depuis début janvier, Sainté a stoppé l’hémorragie contre Angers la semaine passée (3-3). Malgré tout, le club stéphanois occupe toujours la place de barragiste de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur le premier vrai relégable, mais surtout à trois longueurs du premier non-relégable, Reims.

Autant dire que Sainté va jouer une partie de son avenir en mars, vu qu’après la réception de Nice ce week-end, les Verts iront au Havre et à Montpellier, les deux clubs derrière eux au classement. Si tous les acteurs de l’ASSE sont donc concentrés sur les matchs à venir avec le maintien en objectif ultime, les dirigeants doivent déjà commencer à penser au prochain mercato. Un marché qui sera chaud bouillant, puisque 10 joueurs seront en fin de contrat en juin prochain.

Sainté doit garder Bernauer, Cardona, Mouton et Pétrot

Parmi eux, Top Mercato ne sauve que quatre éléments : Maxime Bernauer, Irvin Cardona, Louis Mouton et Léo Pétrot. Arrivés lors du dernier mercato hivernal, les deux premiers vont occuper une place centrale dans l’effectif d’Eirik Horneland en cette deuxième partie de saison. Prêté avec une option d’achat de 2 ME par le Dinamo Zagreb, le défenseur central français a déjà montré de belles choses contre Angers. Ce qui signifie que le joueur de 26 ans a tout pour devenir un cadre défensif de Sainté sur le moyen terme. De son côté, Cardona est revenu dans le Forez six mois après son départ, et il a déjà retrouvé le chemin des filets dans le Chaudron avec un doublé contre le SCO.

Grand artisan de la montée la saison passée, l’attaquant prêté avec option d'achat par Augsbourg sera forcément retenu par ses dirigeants en cas de maintien. Pour les deux autres joueurs à garder, il s’agit de deux joueurs formés au club. Révélation de la saison au milieu de terrain, Louis Mouton réalise sa première saison pleine en L1. De retour dans son club formateur après un prêt à Pau la saison passée, le joueur de 22 ans incarne clairement l’avenir de Sainté. Pareil pour Léo Pétrot. Désireux de s'inscrire sur le long terme avec les Verts, le latéral gauche de 27 ans est en discussion pour une prolongation, mais l’avenir du club stéphanois ralentit tout.

6 joueurs vers la sortie

Sinon, pour les autres joueurs en fin de contrat, Top Mercato propose d’arrêter les dégâts. Notamment avec Yunis Abdelhamid, arrivé de Reims avec le statut de cadre mais complètement à la ramasse cette saison… Plus titulaire, Dennis Appiah « n'a qu'une chance limitée d'être conservé, quelle que soit la division où évoluera le club », sachant que Sainté prévoit de recruter un nouveau latéral droit l’été prochain. Le prêt de Pierre Ekwah pourrait lui rester sans suite. Car malgré ses bonnes prestations, le joueur de Sunderland sera probablement trop cher pour les Verts lors du prochain mercato, surtout que le milieu défensif attise déjà les convoitises de plus gros clubs. Pour les trois derniers, à savoir le troisième gardien Boubacar Fall, le défenseur souvent blessé Yvann Maçon, et le fantôme Ibrahima Wadji, le média pense que Sainté ne les prolongera pas quoi qu’il arrive.