L'entraînement dégénère, ça chauffe à l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

La tension est à son comble dans le vestiaire de l’ASSE avant le déplacement à Marseille ce samedi, à tel point que les joueurs s’écharpent à l’entraînement sous les yeux inquiets de leur entraîneur Eirik Horneland.

Début 2025, l’optimisme était de rigueur à l’AS Saint-Etienne après la première victoire des Verts depuis la prise de fonctions d’Eirik Horneland, face à Reims. Mais la suite n’a malheureusement pas été au niveau des attentes, avec des défaites contre le PSG, Lille et Rennes et deux matchs nuls face à Nantes et Auxerre. Une spirale négative qui a logiquement des conséquences sur le moral des troupes, en premier lieu des joueurs, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

ASSE : Le propriétaire déraille, ces confidences font peur https://t.co/l8JN4ETNrL — Foot01.com (@Foot01_com) February 15, 2025

Le quotidien national révèle que « le manque de liant entre les joueurs a conduit à une vive explication dans le vestiaire entre Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Mickaël Nadé ». La tension entre les joueurs ne s’arrête pas à des mots dans le vestiaire puisque le journaliste Bernard Lions affirme que « les tacles musclés » fusent à l’entraînement. Cela peut être perçu de deux façons par le staff stéphanois : une envie débordante de prouver sa valeur lors des séances, ou la preuve d’une tension totale entre certains joueurs.

Une vive tension dans le vestiaire à l'ASSE ?

De leur côté et comme indiqué par ailleurs, les dirigeants de l’ASSE restent murés dans le silence, laissant Eirik Horneland comme seul représentant des Verts auprès des médias, via ses conférences de presse obligatoires. Dans un climat de tension total et avec des résultats très décevants qui laissent penser qu’une crise est proche, l’ASSE va devoir faire un résultat à Marseille ce samedi, ce qui serait une énorme surprise au vu de la forme des hommes de Roberto De Zerbi. Mais c’est parfois dans les batailles qui paraissent les plus désespérées que naissent les groupes et c’est assurément ce que le coach Eirik Horneland va espérer au Vélodrome.