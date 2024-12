L'ASSE paie 1 million d'euro pour son premier renfort

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Désireuse de redonner du souffle à son effectif, la direction de l’AS Saint-Etienne aurait coché le nom de Loreintz Rosier. Une opération qui ne couterait pas grand-chose aux Verts.

A l’heure actuelle, la situation de l’AS Saint-Etienne est proche du dramatique. De retour dans l’élite après deux saisons passées dans son antichambre, le club stéphanois ne parvient pas à faire mieux pour ses supporters qu’une triste 16ᵉ place de Ligue 1. Pour tenter de repartir sur une dynamique plus positive pour la deuxième partie de saison, les Verts vont opérer de profonds changements dans leur effectif au mercato hivernal qui arrive. Pour l’entrejeu, le nom de Loreintz Rosier (26 ans) circule de plus en plus. L’avantage premier du milieu de terrain français est indéniablement son petit prix.

Rosier à Sainté, un joli coup à moindre coût

Ce n’est plus un secret pour les observateurs de l’AS Saint-Etienne : la cellule de recrutement regarde attentivement la situation de Loreintz Rosier. Le milieu de terrain défensif est pressenti pour remplacer certains indésirables stéphanois et son faible coût est un argument de poids pour une direction qui ne pourra pas non plus faire des folies. Après une formation en France dans plusieurs clubs différents, c’est au Portugal que Rosier découvre le monde professionnel. Il change totalement de trajectoire en rejoignant le Fortuna Sittard aux Pays-Bas, club avec lequel il s’éclate. Titulaire indiscutable de l’actuel 8ᵉ d’Eredivisie, il a toutefois signé un contrat de seulement deux saisons lors de son arrivée. Ce dernier prendra donc fin à l'issue de l'exercice en cours. Pour l’ASSE, c’est indéniablement un risque minime à prendre et un potentiel transfert qui a déjà tout d’une bonne affaire.

Au regard de sa situation contractuelle, Loreintz Rosier est dans un cas de figure assez simple : s’il quitte son club cet hiver, il ne coûtera pas cher du tout à Saint-Etienne – sa valeur marchande étant estimée à 1 million d’euros seulement. Depuis le début de la saison, Rosier a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Un total intéressant pour un joueur qui évolue devant la défense.