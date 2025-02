L'ASSE change d'avis pour ce défenseur marocain

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a retrouvé la place de barragiste après ce week-end, et forcément en ce dernier jour du mercato, cela va inciter les dirigeants des Verts à boucler des opérations.

Eirik Horneland ne l'a pas dit directement, après la défaite de son équipe à Lille, l'entraîneur stéphanois a reconnu qu'il n'était pas facile de redresser durablement la situation pour l'ASSE compte tenu de son effectif, essentiellement composé de joueurs qui avaient permis la montée en Ligue 1 la saison passée. Le technicien norvégien le sait, les nouveaux propriétaires stéphanois n'ont pas voulu faire des folies au mercato d'été, et si cet hiver, ils ont tout de même permis de faire revenir Ivan Cardona, le chouchou de Geoffroy-Guichard. Tandis qu'un ou plusieurs joueurs pourraient encore débarquer dans le Forez ce lundi, du côté du board de l'AS Saint-Etienne, on a décidé de ne pas se séparer d'un joueur qui depuis qu'il a signé à Sainté a suscité bien des interrogations, Yunis Abdelhamid.

L'ASSE garde Abdelhamid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Le défenseur international marocain, arrivé libre du Stade de Reims en juillet 2024, a connu des hauts et des bas depuis qu'il a signé à l'AS Saint-Etienne. Et ces dernières semaines, les dirigeants stéphanois laissaient entendre que Yunis Abdelhamid allait partir dès ce mois de janvier 2025. Mais, comme le confirme Le Progrès, finalement, il n'en sera rien et l'expérimenté défenseur va bien rester chez les Verts au moins jusqu'à la fin de la saison. Cela ne veut cependant pas dire que le mercato d'hiver de l'ASSE est fini, puisque le quotidien régional confirme que Saint-Etienne devrait encore recruter un ou plusieurs joueurs d'ici 23 heures et la fermeture de cette fenêtre décisive pour l'avenir des Verts en Ligue 1.