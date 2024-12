ASSE ‍: Trois joueurs arrivent pour sauver les Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a repris l’entraînement ce dimanche sous la direction de son nouvel entraîneur Eirik Horneland, lequel espère pouvoir rapidement compter sur plusieurs nouvelles recrues. Les Verts visent au moins trois renforts cet hiver.

Seizième de Ligue 1 à la trêve hivernale, l’AS Saint-Etienne a besoin de renforts lors du mercato et ce n’est pas Eirik Horneland qui va dire le contraire. L’entraîneur norvégien a accepté de succéder à Olivier Dall’Oglio sur le banc des Verts, mais pas à n’importe quelles conditions. Après une première partie de saison chaotique dans le Forez, il ne fait aucun doute que les dirigeants ont l’intention de profiter de ce mercato d’hiver pour aller chercher quelques joueurs susceptibles de renforcer une équipe qui a besoin de caractère et d’expérience pour arracher son maintien en Ligue 1.

L'ASSE paie 1 million d'euro pour son premier renfort https://t.co/MGEILicL2d — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2024

D’après les informations de L’Equipe, Eirik Horneland espère au minimum trois recrues lors de ce mois de janvier, lui qui a pu constater l’écart qu’il y avait entre l’ASSE et une équipe comme Marseille en assistant depuis les tribunes de Geoffroy-Guichard à la déroute de sa future équipe contre l’OM en 32e de finale de la Coupe de France. Le quotidien national nous en dévoile un peu plus sur les postes que l’AS Saint-Etienne souhaite renforcer lors de ce mois de janvier. Afin de satisfaire les exigences d’Eirik Horneland, les dirigeants foréziens se sont mis en quête d’un latéral droit, d’un défenseur central droitier et d’un ailier.

Deux défenseurs et un ailier à l'ASSE cet hiver ?

Trois renforts absolument nécessaires aux yeux du coach norvégien afin d’espérer un maintien lors de la seconde partie de saison. Des informations plutôt rassurantes pour les supporters de l’ASSE, qui auraient également aimé voir débarquer du renfort au poste de numéro neuf mais à priori, Eirik Horneland va donc devoir composer avec Ibrahim Sissoko et Lucas Stassin, deux avant-centres qui n’ont pas donné satisfaction lors de la première partie de saison. A moins que contre toute attente, Kilmer Sport ne réserve une belle surprise au coach de l’ASSE avec un ou deux renforts supplémentaires.