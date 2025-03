MHSC-ASSE ‍: Les 3 points ou rien, les Verts préviennent la LFP

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a une semaine, la rencontre entre le MHSC et l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 était interrompue alors que les Verts menaient 2 buts à 0. Hors de question pour le club stéphanois de ne pas récupérer les trois points de la victoire.

L'AS Saint-Etienne joue plus que jamais son maintien en Ligue 1 et sait que tous les points seront importants pour sa survie. Dimanche dernier, les Verts réalisaient un coup parfait à Montpellier en menant 2 buts à 0. Mais voilà, la rencontre n'a pas pu aller à son terme, du fait de débordements à la Mosson. Les Héraultais ont toujours l'espoir que la rencontre reprenne au moment où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire à la 57e minute. Mais il est hors de question pour l'AS Saint-Etienne de reprendre le match. L'objectif est plus que jamais de récupérer les trois points.

L'AS Saint-Etienne est catégorique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Selon Peuple Vert, la direction stéphanoise n'acceptera en effet pas que le match reprenne avec Montpellier. Les Verts savent qu'une victoire aiderait considérablement dans la mission maintien. Surtout que le club du Forez va prochainement affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1. De son côté, Montpellier pense pouvoir rattraper le retard de deux buts au vu du nombre de minutes qu'il restait à jouer, surtout que Saint-Etienne était réduit à 10. A noter qu'on connaitra la décision finale de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel le mercredi 2 avril prochain. Encore un peu de patience pour les deux formations, plus que jamais engagées dans la lutte pour le maintien. Sauf rebondissement, le MHSC sait déjà qu'il devra faire sans ses supporters ou du moins la plupart d'entre eux pendant quelques semaines au vu de la gravité des débordements qui ont eu lieu lors de la réception des Verts.