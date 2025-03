ASSE ‍: Un bilan alarmant, Eirik Horneland en grand danger ‍?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE en janvier dernier, Eirik Horneland compte cinq défaites, trois matchs nuls et une seule victoire. Un bilan qui fragilise logiquement l’entraîneur norvégien.

Après la victoire face à Reims pour son premier match sur le banc, Eirik Horneland avait le vent en poupe à l’AS Saint-Etienne. Il faut dire que très vite, le coach norvégien a réussi à mettre en place ses idées de jeu, même lors de la défaite contre le PSG au Parc des Princes avec un pressing très haut et une philosophie rafraichissante. Depuis, cela n’a toutefois pas porté ses fruits avec un bilan très négatif de 5 défaites, 3 matchs nuls et 1 seule victoire. De quoi fragiliser logiquement celui qui a succédé à Olivier Dall’Oglio selon Patrick Guillou, lequel s’inquiète plus que jamais pour la situation de l’ASSE comme il l’a fait savoir dans sa chronique pour Le Progrès.

« Même après cette défaite logique, l’ASSE est encore en vie. Force est de constater qu’elle ne boxe pas dans la même catégorie que Nice. Elle court, elle court cette formation précaire pour atteindre ce satané Cours des miracles. Dans ce chantier de la Providence, au bord du gouffre, sans jouer l’épicier de nuit, coach Eirik se débrouille pour installer un fil conducteur. Monté au pinacle après son exploit face à Reims, les stats sont depuis alarmantes » juge le consultant de BeInSports, avant de conclure.

Horneland doit vite trouver la clé

« Pourtant « l’Iceman norvégien » drapé dans sa dignité, ravale son amertume. Il prépare son prochain plan de vol pour guider sa compagnie low-cost. Jamais frileux dans son approche (…) Un miracle en chantier ne dévoile jamais ses secrets. En attendant, le Peuple Vert espère vite la fin du cauchemar » analyse Patrick Guillou, qui estime que l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland va rapidement devoir trouver les solutions pour retrouver la goût de la victoire. Afin de sauver sa place mais aussi les Verts d’une terrible relégation en Ligue 2, un an seulement après leur remontée dans l’élite.